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Израиль пытается установить контроль над северной частью Газа

24 декабря 2023 10:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Израиль пытается установить контроль над северной частью Газа
Израильские военные в Секторе Газа. Фото: israelhayom.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Израиль пытается установить полный контроль над северной частью Сектора Газа. В то же время, лидеры США и Израиля обсудили перспективы войны с ХАМАСом.

Об этом пишет Reuters.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили "цели и этапы" военных операций Израиля, необходимость защиты жизни гражданского населения и освобождения заложников из палестинских боевиков.

Отмечается, что израильский лидер "четко дал понять, что будет продолжать войну до тех пор, пока все его цели не будут полностью достигнуты".

В то же время, США продолжает поддерживать Израиль, выражая обеспокоенность ростом количества жертв и гуманитарным кризисом в Секторе Газа.

США и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку это позволит террористам ХАМАСа, поддерживаемым Ираном, перегруппироваться и перевооружиться.

Напомним, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой говорится об увеличении гуманитарной помощи гражданскому населению в Секторе Газа. Совбез не смог призвать Израиль прекратить огонь в регионе.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признает политику обеих стран конфликта на Ближнем Востоке — Израиля и Палестины. Однако он не может это приравнять к войне в Украине.

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