Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази: що вдалося уразити

Удари по Сектору Гази. Фото: google.com

Військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Про це повідомляє Times of Israel.

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Зазначається, що авіація ЗС Ізраїлю продовжує завдавати ударів по Сектору Гази. Серед цілей, які вдалося уразити за останні години наводяться такі:

кілька командних пунктів;

будівля, де проживають бойовики ХАМАС;

командний центр військово-морських сил ХАМАС;

"оперативне майно, яке використовується ХАМАС", розташоване в мечеті в Джабалії;

об'єкт, який використовується для розвідки.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Національного ісламського банку" у Секторі Гази. Сталося це вчора, 8 жовтня.

Також ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я Палестини заявили про 370 палестинців, яких було вбито.

Додамо, що Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.