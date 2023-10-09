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Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази: що вдалося уразити

9 жовтня 2023 06:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази: що вдалося уразити
Удари по Сектору Гази. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Про це повідомляє Times of Israel.

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Зазначається, що авіація ЗС Ізраїлю продовжує завдавати ударів по Сектору Гази. Серед цілей, які вдалося уразити за останні години наводяться такі:

  • кілька командних пунктів; 
  • будівля, де проживають бойовики ХАМАС; 
  • командний центр військово-морських сил ХАМАС; 
  • "оперативне майно, яке використовується ХАМАС", розташоване в мечеті в Джабалії; 
  • об'єкт, який використовується для розвідки.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Національного ісламського банку" у Секторі Гази. Сталося це вчора, 8 жовтня.

Також ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я Палестини заявили про 370 палестинців, яких було вбито.

Додамо, що Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.

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