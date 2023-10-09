Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази: що вдалося уразити
Військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".
Про це повідомляє Times of Israel.
Ізраїль обстріляв Сектор Гази
Зазначається, що авіація ЗС Ізраїлю продовжує завдавати ударів по Сектору Гази. Серед цілей, які вдалося уразити за останні години наводяться такі:
- кілька командних пунктів;
- будівля, де проживають бойовики ХАМАС;
- командний центр військово-морських сил ХАМАС;
- "оперативне майно, яке використовується ХАМАС", розташоване в мечеті в Джабалії;
- об'єкт, який використовується для розвідки.
Нагадаємо, що Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Національного ісламського банку" у Секторі Гази. Сталося це вчора, 8 жовтня.
Також ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я Палестини заявили про 370 палестинців, яких було вбито.
Додамо, що Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.