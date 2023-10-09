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Израиль нанес удары по Сектору Газа: что удалось поразить

9 октября 2023 06:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Израиль нанес удары по Сектору Газа: что удалось поразить
Удары по сектору Газа. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газа. Цель такой атаки — "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Об этом сообщает Times of Israel.

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Отмечается, что авиация ВС Израиля продолжает наносить удары по Сектору Газа. Среди целей, которые удалось поразить за последние часы, приводятся следующие:

  • несколько командных пунктов;
  • здание, где проживают боевики ХАМАС;
  • командный центр военно-морских сил ХАМАС;
  • "оперативное имущество, используемое ХАМАСом", расположено в мечети в Джабалии;
  • объект, используемый для разведки.

Напомним, что Израиль нанес удар по штаб-квартире "Национального исламского банка" в Секторе Газа. Случилось это вчера, 8 октября.

Также мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения Палестины заявили о 370 убитых палестинцах.

Добавим, что Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.

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