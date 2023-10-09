Израиль нанес удары по Сектору Газа: что удалось поразить
Военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газа. Цель такой атаки — "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".
Об этом сообщает Times of Israel.
Израиль обстрелял Сектор Газа
Отмечается, что авиация ВС Израиля продолжает наносить удары по Сектору Газа. Среди целей, которые удалось поразить за последние часы, приводятся следующие:
- несколько командных пунктов;
- здание, где проживают боевики ХАМАС;
- командный центр военно-морских сил ХАМАС;
- "оперативное имущество, используемое ХАМАСом", расположено в мечети в Джабалии;
- объект, используемый для разведки.
Напомним, что Израиль нанес удар по штаб-квартире "Национального исламского банка" в Секторе Газа. Случилось это вчера, 8 октября.
Также мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения Палестины заявили о 370 убитых палестинцах.
Добавим, что Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.