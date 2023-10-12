Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кадиров справді важко хворів: Буданов розповів подробиці arrow

Кадиров справді важко хворів: Буданов розповів подробиці

12 жовтня 2023 14:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кадиров справді важко хворів: Буданов розповів подробиці
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: Українська правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У ватажка Чечні Рамзана Кадирова виникли серйозні проблеми з нирками. Деякий час він був тяжко хворий, проте поки що йому вдалося уникнути смерті.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Читайте також:

Що сталося з Кадировим

"Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Він справді хворів, але одужав. Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається", — підкреслив Буданов. 

Головний розвідник України підкреслив, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Саме через це кілька тижнів тому він перебував у вкрай важкому стані. 

"У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов", — розповів Буданов. 

Куди подівся Суровікін

"Генерала РФ Суровікіна зняли з посади командувача Повітряно-космічними силами, дали номінальну посаду. Живеться йому нормально. Зрозуміло, вже не має такого впливу, як мав. Але, зрештою, знову ж таки, для України це добре", — пояснив Буданов.

Буданов підкреслив, що Суровікін створював проблеми українським військовим, тож його усунення лише на руку Україні.

"Він був досить жорсткий у прийнятті рішень і не боявся брати на себе відповідальність. А це для нас проблема. Тепер спокійно собі живе, займається аналітичною роботою", — розповів очільник ГУР. 

Раніше ми розповідали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу. Він наголосив, що світ наближається до глобальної війни.

Нагадуємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав найнебезпечнішого для України російського генерала. За його словами, це керівник п'ятої служби ФСБ Росії генерал Сергій Беседа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз