Кадиров справді важко хворів: Буданов розповів подробиці

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: Українська правда

У ватажка Чечні Рамзана Кадирова виникли серйозні проблеми з нирками. Деякий час він був тяжко хворий, проте поки що йому вдалося уникнути смерті.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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"Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Він справді хворів, але одужав. Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається", — підкреслив Буданов.

Головний розвідник України підкреслив, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Саме через це кілька тижнів тому він перебував у вкрай важкому стані.

"У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов", — розповів Буданов.

Куди подівся Суровікін

"Генерала РФ Суровікіна зняли з посади командувача Повітряно-космічними силами, дали номінальну посаду. Живеться йому нормально. Зрозуміло, вже не має такого впливу, як мав. Але, зрештою, знову ж таки, для України це добре", — пояснив Буданов.

Буданов підкреслив, що Суровікін створював проблеми українським військовим, тож його усунення лише на руку Україні.

"Він був досить жорсткий у прийнятті рішень і не боявся брати на себе відповідальність. А це для нас проблема. Тепер спокійно собі живе, займається аналітичною роботою", — розповів очільник ГУР.

Раніше ми розповідали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу. Він наголосив, що світ наближається до глобальної війни.

Нагадуємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав найнебезпечнішого для України російського генерала. За його словами, це керівник п'ятої служби ФСБ Росії генерал Сергій Беседа.