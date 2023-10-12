Кадыров действительно тяжело болел: Буданов рассказал подробности

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: Українська правда

У главаря Чечни Рамзана Кадырова возникли серьезные проблемы с почками. Некоторое время он был тяжело болен, однако пока ему удалось избежать смерти.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Читайте также:

Что произошло с Кадыровым

"Проблемы со здоровьем у него есть, это правда. Он действительно болел, но поправился. Это тоже надо признать, нравится нам это или не нравится", — подчеркнул Буданов.

Главный разведчик Украины подчеркнул, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Именно поэтому несколько недель назад он находился в крайне тяжелом состоянии.

"У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел", — рассказал Буданов.

Куда девался Суровикин

"Генерала РФ Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами, дали номинальную должность. Живется ему нормально. Разумеется, уже не имеет такого влияния, как имел. Но, наконец, опять же, для Украины это хорошо", — пояснил Буданов.

Буданов подчеркнул, что Суровикин создавал проблемы украинским военным, поэтому его отстранение только на руку Украине.

"Он был достаточно жесток в принятии решений и не боялся брать на себя ответственность. А это для нас проблема. Теперь спокойно живет, занимается аналитической работой", — рассказал глава ГУР.

Ранее мы рассказывали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов привел факты причастности России к поддержке боевиков ХАМАСа. Он подчеркнул, что мир близится к глобальной войне.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал самого опасного для Украины российского генерала. По его словам, это руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа.