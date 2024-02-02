Херсонські зенітники майстерно знищили російський дрон ZALA на півдні

ZALA під прицілом. Фото: скриншот

Військовослужбовці Херсонської зенітно-ракетної бригади знищили на півдні України російський розвідувальний дрон ZALA-421. Після знищення від дрона відокремилася одна з його частин, яка спускалася на землю парашутом.

Відео знищення дрона показали у Силах оборони півдня України.

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На відео також потрапив момент, як на землю спускалася вціліла частина знищеного дрона.

Частина знищеного дрона спускається парашутом. Джерело: скриншот

ZALA 421 — що відомо

Корпус одного зі знищених на Херсонщині ZALA 421. Джерело: МВС України

Відзначимо, що безпілотник ZALA 421 призначений для розвідувальної діяльності вздовж лінії фронту через встановлений малоємний акумулятор. Дрон використовується російською поліцією та "Росгвардією", а також його активніше стали експлуатувати прикордонні спецзагони ФСБ.

Нагадаємо, що раніше у Донецькій області українські дрони "Баба Яга" повністю знищили автостоянку російських солдатів. Водночас українські морські піхотинці ліквідували у Кринках російського пропагандиста Моїсея.