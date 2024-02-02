Херсонские зенитчики мастерски уничтожили российский дрон ZALA на юге

ZALA под прицелом. Фото: скриншот

Военнослужащие Херсонской зенитно-ракетной бригады уничтожили на юге Украины российский разведывательный дрон ZALA 421. После уничтожения от дрона отделилась одна из его частей, спускавшаяся на землю парашютом.

Видео уничтожения дрона показали в Силах обороны юга Украины.

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На видео также попал момент, как на землю спускалась уцелевшая часть уничтоженного дрона.

Часть уничтоженного дрона спускается парашютом. Источник: скриншот

ZALA 421 — что известно

Корпус одного из уничтоженных в Херсонской области ZALA 421. Источник: МВД Украины

Отметим, что беспилотник ZALA 421 предназначен для разведывательной деятельности вдоль линии фронта через установленный малоемкий аккумулятор. Дрон используется российской полицией и "Росгвардией", а также его активнее стали эксплуатировать пограничные спецотряды ФСБ.

Напомним, ранее в Донецкой области украинские дроны "Баба Яга" полностью уничтожили автостоянку российских солдат. В то же время, украинские морские пехотинцы ликвидировали в Крынках российского пропагандиста Моисея.