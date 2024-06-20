У Донецькій області прикордонники зупинили ворожий штурм — ефектне відео

Кінцева зупинка — прикордонники показали розгром техніки РФ під час штурму на Донеччині
Прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Помста" та бійці ЗСУ відбили російський штурм на Сіверському напрямку. Внаслідок бою було знищено сім окупантів та дві одиниці бронетехніки.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у четвер, 20 червня.
ДПСУ розгромили росіян на Донеччині
Як повідомляється, російська бронетанкова група за підтримки танка та двох БМП-2 рухалася в бік українських позицій. Українські розрахунки за допомогою ПТРК "Корсар" знищили дві ворожі БМП, а підрозділ ЗСУ підбив танк окупантів.
Внаслідок бою сім російських солдатів було вбито, ще одного важко поранено.
Як воюють прикордонники — останні новини
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як на Донеччині знищили сім російських солдатів та поранили одного.
Також у Львівському прикордонному загоні активно показали професійні удари по техніці ворога під Вовчанськом Харківської області.
А Донецький загін Держприкордонної служби вдарив дроном по російському УАЗі на Харківському напрямку.
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