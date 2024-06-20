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Кінцева зупинка — прикордонники показали розгром техніки РФ під час штурму на Донеччині

20 червня 2024 10:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Донецькій області прикордонники зупинили ворожий штурм — ефектне відео
Просування російської бронетехніки з десантом. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Помста" та бійці ЗСУ відбили російський штурм на Сіверському напрямку. Внаслідок бою було знищено сім окупантів та дві одиниці бронетехніки.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у четвер, 20 червня.

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Як повідомляється, російська бронетанкова група за підтримки танка та двох БМП-2 рухалася в бік українських позицій. Українські розрахунки за допомогою ПТРК "Корсар" знищили дві ворожі БМП, а підрозділ ЗСУ підбив танк окупантів.

Внаслідок бою сім російських солдатів було вбито, ще одного важко поранено.

Як воюють прикордонники — останні новини

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як на Донеччині знищили сім російських солдатів та поранили одного.

Також у Львівському прикордонному загоні активно  показали професійні удари по техніці ворога під Вовчанськом Харківської області.

А Донецький загін Держприкордонної служби вдарив дроном по російському УАЗі на Харківському напрямку.

російські війська
Україна
прикордонники
Донецька область
війна в Україні
ДПСУ

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