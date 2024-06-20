У Донецькій області прикордонники зупинили ворожий штурм — ефектне відео

Просування російської бронетехніки з десантом. Фото: скриншот

Прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Помста" та бійці ЗСУ відбили російський штурм на Сіверському напрямку. Внаслідок бою було знищено сім окупантів та дві одиниці бронетехніки.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у четвер, 20 червня.

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Як повідомляється, російська бронетанкова група за підтримки танка та двох БМП-2 рухалася в бік українських позицій. Українські розрахунки за допомогою ПТРК "Корсар" знищили дві ворожі БМП, а підрозділ ЗСУ підбив танк окупантів.

Внаслідок бою сім російських солдатів було вбито, ще одного важко поранено.

Як воюють прикордонники — останні новини

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як на Донеччині знищили сім російських солдатів та поранили одного.

Також у Львівському прикордонному загоні активно показали професійні удари по техніці ворога під Вовчанськом Харківської області.

А Донецький загін Держприкордонної служби вдарив дроном по російському УАЗі на Харківському напрямку.