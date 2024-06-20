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Конечная остановка — пограничники показали разгром техники РФ во время штурма в Донецкой области

20 июня 2024 10:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Донецкой области пограничники остановили вражеский штурм — эффектное видео
Продвижение российской бронетехники с десантом. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пограничники из бригады "Гвардії наступу "Помста" и бойцы ВСУ отразили российский штурм на Северском направлении. В результате боя были уничтожены семь оккупантов и две единицы бронетехники.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в четверг, 20 июня.

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Как сообщается, российская бронетанковая группа при поддержке танка и двух БМП-2 двигалась в сторону украинских позиций. Украинские расчеты с помощью ПТРК "Корсар" уничтожили две вражеские БМП, а подразделение ВСУ подбило танк оккупантов.

В результате боя семь российских солдат убиты, еще один тяжело ранен.

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Напомним, ранее пограничники показали, как в Донецкой области уничтожили семь российских солдат и ранили одного.

Также во Львовском пограничном отряде активно показали профессиональные удары по технике врага под Волчанском Харьковской области.

А Донецкий отряд Госпогранслужбы ударил дроном по российскому УАЗу на Харьковском направлении.

российские войска
Украина
пограничники
Донецкая область
война в Украине
ГПСУ

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