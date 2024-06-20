В Донецкой области пограничники остановили вражеский штурм — эффектное видео

Конечная остановка — пограничники показали разгром техники РФ во время штурма в Донецкой области
Пограничники из бригады "Гвардії наступу "Помста" и бойцы ВСУ отразили российский штурм на Северском направлении. В результате боя были уничтожены семь оккупантов и две единицы бронетехники.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в четверг, 20 июня.
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Как сообщается, российская бронетанковая группа при поддержке танка и двух БМП-2 двигалась в сторону украинских позиций. Украинские расчеты с помощью ПТРК "Корсар" уничтожили две вражеские БМП, а подразделение ВСУ подбило танк оккупантов.
В результате боя семь российских солдат убиты, еще один тяжело ранен.
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Напомним, ранее пограничники показали, как в Донецкой области уничтожили семь российских солдат и ранили одного.
Также во Львовском пограничном отряде активно показали профессиональные удары по технике врага под Волчанском Харьковской области.
А Донецкий отряд Госпогранслужбы ударил дроном по российскому УАЗу на Харьковском направлении.
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