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Китай прокоментував, чи справді ритиме з Росією тунель до Криму

27 листопада 2023 13:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Китай прокоментував, чи справді ритиме з Росією тунель до Криму
Речник МЗС КНР Ван Веньбінь. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на повідомлення про нібито плани спільно з Росією почати будівництво підводного тунелю до Криму. Там вважають таку інформацію безпідставною та не коментують її. 

Таку думку висловив речник МЗС КНР Ван Веньбінь у коментарі Укрінформу.

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"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", — відповів речник зовнішньополітичного відомства Китаю.

Раніше The Washington Post писали, що нібито російські та китайські бізнесмени таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який має з’єднати Росію з тимчасово окупованим Кримом. Таким чином вдалося б зробити транспортний маршрут, захищений від українських атак.

У виданні посилалися на перехоплені електронні листи, надані українськими службами безпеки й запевняли, що перевірили автентичність повідомлень окремо, в тому числі за реєстраційними документами компаній, зазначених в електронних листах.

За даними WP, в одному з таких листів Китайська корпорація залізничного будівництва описує "готовність забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Криму".

Раніше ми писали з посиланням на ЗМІ, що російські та китайські бізнесмени, які тісно пов'язані з урядом, таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим. У РФ дуже стурбовані щодо безпеки Кримського мосту, оскільки він двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Крім того, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук прокоментував плани Росії збудувати підводний тунель до Криму. За його словами, такий проєкт має "нежиттєздатний" вигляд. 

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