Китай прокомментировал, действительно ли будет рыть с Россией тоннель в Крым
В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на сообщения о якобы планах совместно с Россией начать строительство подводного тоннеля в Крым. Там считается такая информация безосновательной и не комментируется ее.
Такое мнение высказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь в комментарии Укринформу.
Строительство подводного тоннеля в Крым
"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", — ответил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Ранее The Washington Post писали, что якобы российские и китайские бизнесмены тайно обсуждали планы по строительству подводного тоннеля, который должен соединить Россию с временно оккупированным Крымом. Таким образом, удалось бы сделать транспортный маршрут, защищенный от украинских атак.
В издании ссылались на перехваченные электронные письма, предоставленные украинскими службами безопасности и уверяли, что проверили подлинность сообщений отдельно, в том числе по регистрационным документам компаний, указанных в электронных письмах.
По данным WP, в одном из таких писем Китайская корпорация железнодорожного строительства описывает "готовность обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крыму".
Ранее мы писали со ссылкой на СМИ, что российские и китайские бизнесмены, тесно связанные с правительством, тайно обсуждают строительство подводного тоннеля Россия — Крым. В РФ очень обеспокоены безопасностью Крымского моста, поскольку он дважды подвергся бомбардировкам Украины и остался уязвимой целью войны.
Кроме того, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал планы России построить подводный тоннель в Крым. По его словам, такой проект выглядит "нежизнеспособно".
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