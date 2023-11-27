Китай прокомментировал, действительно ли будет рыть с Россией тоннель в Крым

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь. Фото: Reuters

В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на сообщения о якобы планах совместно с Россией начать строительство подводного тоннеля в Крым. Там считается такая информация безосновательной и не комментируется ее.

Такое мнение высказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь в комментарии Укринформу.

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"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", — ответил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее The Washington Post писали, что якобы российские и китайские бизнесмены тайно обсуждали планы по строительству подводного тоннеля, который должен соединить Россию с временно оккупированным Крымом. Таким образом, удалось бы сделать транспортный маршрут, защищенный от украинских атак.

В издании ссылались на перехваченные электронные письма, предоставленные украинскими службами безопасности и уверяли, что проверили подлинность сообщений отдельно, в том числе по регистрационным документам компаний, указанных в электронных письмах.

По данным WP, в одном из таких писем Китайская корпорация железнодорожного строительства описывает "готовность обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крыму".

Ранее мы писали со ссылкой на СМИ, что российские и китайские бизнесмены, тесно связанные с правительством, тайно обсуждают строительство подводного тоннеля Россия — Крым. В РФ очень обеспокоены безопасностью Крымского моста, поскольку он дважды подвергся бомбардировкам Украины и остался уязвимой целью войны.

Кроме того, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал планы России построить подводный тоннель в Крым. По его словам, такой проект выглядит "нежизнеспособно".