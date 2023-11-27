Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Китай прокомментировал, действительно ли будет рыть с Россией тоннель в Крым arrow

Китай прокомментировал, действительно ли будет рыть с Россией тоннель в Крым

27 ноября 2023 13:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Китай прокомментировал, действительно ли будет рыть с Россией тоннель в Крым
Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на сообщения о якобы планах совместно с Россией начать строительство подводного тоннеля в Крым. Там считается такая информация безосновательной и не комментируется ее.

Такое мнение высказал спикер МИД КНР Ван Вэньбинь в комментарии Укринформу.

Читайте также:

Строительство подводного тоннеля в Крым

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", — ответил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее The Washington Post писали, что якобы российские и китайские бизнесмены тайно обсуждали планы по строительству подводного тоннеля, который должен соединить Россию с временно оккупированным Крымом. Таким образом, удалось бы сделать транспортный маршрут, защищенный от украинских атак.

В издании ссылались на перехваченные электронные письма, предоставленные украинскими службами безопасности и уверяли, что проверили подлинность сообщений отдельно, в том числе по регистрационным документам компаний, указанных в электронных письмах.

По данным WP, в одном из таких писем Китайская корпорация железнодорожного строительства описывает "готовность обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крыму".

Ранее мы писали со ссылкой на СМИ, что российские и китайские бизнесмены, тесно связанные с правительством, тайно обсуждают строительство подводного тоннеля Россия — Крым. В РФ очень обеспокоены безопасностью Крымского моста, поскольку он дважды подвергся бомбардировкам Украины и остался уязвимой целью войны.

Кроме того, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал планы России построить подводный тоннель в Крым. По его словам, такой проект выглядит "нежизнеспособно".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме