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Коли Україна отримає перший корвет для ВМС — названо рік

9 січня 2024 04:09
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Козюк Тетяна
редактор
Коли Україна отримає перший корвет для ВМС — названо рік
Корвет турецького виробництва класу ADA. Фото: турецькі ЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вже цього року в складі ВМС України можна буде побачити перший корвет від Туреччини. Наразі екіпаж проходить навчання, втім місцеперебування і застосування будуть тримати у таємниці. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук.

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"Цього року очікуємо побачити у строю перший корвет класу "АДА" — "Іван Мазепа". Екіпаж навчається. Але його місцеперебування і застосування буде таємницею", — резюмував спікер ВМС. 

У той же час, другий корвет спустять на воду вже у 2025-му. Наразі набувають спроможності інші підрозділи — протимінний дивізіон, бригада дронів, річкова флотилія, яка має як мінімум два дивізіони.

"Наші моряки чатуть як і в акваторії Дніпра, так і виконують там бойові завдання, забезпечуючи бойову діяльність морської піхоти, яка теж входить до складу ВМС, забезпечують прикриття ППО на Дніпрі у Києві і решту, про що наразі говорити не можна. Розбудова продовжується, люди навчаються", — розповів Плетенчук. 

Варто нагадати, що у перший день війни у Миколаєві затопили флагман українського флоту "Гетьман Сагайдачний", який був небоєздатним, з демонтованою зброєю та стояв у порту на ремонті.

У той же час, за словами капітана І рангу Владислава Селезньова, турецький корвет стане флагманом українських ВМС.

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