Коли Україна отримає перший корвет для ВМС — названо рік

Корвет турецького виробництва класу ADA. Фото: турецькі ЗМІ

Вже цього року в складі ВМС України можна буде побачити перший корвет від Туреччини. Наразі екіпаж проходить навчання, втім місцеперебування і застосування будуть тримати у таємниці.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук.

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"Цього року очікуємо побачити у строю перший корвет класу "АДА" — "Іван Мазепа". Екіпаж навчається. Але його місцеперебування і застосування буде таємницею", — резюмував спікер ВМС.

У той же час, другий корвет спустять на воду вже у 2025-му. Наразі набувають спроможності інші підрозділи — протимінний дивізіон, бригада дронів, річкова флотилія, яка має як мінімум два дивізіони.

"Наші моряки чатуть як і в акваторії Дніпра, так і виконують там бойові завдання, забезпечуючи бойову діяльність морської піхоти, яка теж входить до складу ВМС, забезпечують прикриття ППО на Дніпрі у Києві і решту, про що наразі говорити не можна. Розбудова продовжується, люди навчаються", — розповів Плетенчук.

Варто нагадати, що у перший день війни у Миколаєві затопили флагман українського флоту "Гетьман Сагайдачний", який був небоєздатним, з демонтованою зброєю та стояв у порту на ремонті.

У той же час, за словами капітана І рангу Владислава Селезньова, турецький корвет стане флагманом українських ВМС.