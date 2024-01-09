Когда Украина получит первый корвет для ВМС — назван год

Корвет турецкого производства класса ADA. Фото: турецкие СМИ

Уже в этом году в составе ВМС Украины можно увидеть первый корвет от Турции. Сейчас экипаж проходит обучение, впрочем, местонахождение и применение будут держать в тайне.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук.

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"В этом году ожидаем увидеть в строю первый корвет класса "АДА" — "Иван Мазепа". Экипаж учится. Но его местонахождение и применение будет тайной", — резюмировал спикер ВМС.

В то же время, второй корвет спустят на воду уже в 2025-м. Сейчас приобретают возможности другие подразделения — противоменный дивизион, бригада дронов, речная флотилия, которая имеет как минимум два дивизиона.

"Наши моряки караулят как и в акватории Днепра, так и выполняют там боевые задания, обеспечивая боевую деятельность морской пехоты, которая тоже входит в состав ВМС, обеспечивают прикрытие ПВО на Днепре в Киеве и остальное, о чем говорить пока нельзя. Развитие продолжается, люди учатся", — рассказал Плетенчук.

Стоит напомнить, что в первый день войны в Николаеве был затоплен флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный", который был небоеспособным, с демонтированным оружием и стоял в порту на ремонте.

В то же время, по словам капитана I ранга Владислава Селезнева, турецкий корвет станет флагманом украинских ВМС.