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Командир батальйону "Восток" незадоволений діями командування РФ, — ISW

16 жовтня 2023 07:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Командир батальйону "Восток" незадоволений діями командування РФ, — ISW
Російські військові. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командир російського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський поскаржився, що російське військове керівництво ігнорує проблеми армії на батальйонному рівні. Це призводить до втрати ефективності військ Російської Федерації.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Відомий російський військовий блогер і командир поскаржився, що російське військове керівництво не цікавиться проблемами батальйонного рівня. Таким чином він повторює думку інших російських військових блогерів щодо загальних проблем армії РФ.

"Командир російського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський, який раніше скаржився на проблеми, що впливають на здатність російських військ вести ефективні бойові дії, 15 жовтня заявив, що російська піхота на фронті в Україні стикається з проблемами з недостатніми контрбатарейними можливостями, компетентністю командира, медичною підтримкою, ротації та постачання", — говориться у звіті Інституту.

Аналітики ISW розповіли, що Ходаковський стверджував, що відсутність зв’язку між російськими батальйонами та штабом настільки поширена, що коли українські сили завдали удару по будівлі російського штабу, російський батальйон не зрозумів, що штаб виведено з ладу, і продовжив проведення операцій самостійно.

Армія РФ має проблеми

Інший російський військовий блогер, який 14 жовтня заявив, що погоджується з "угодою" припинити будь-які коментарі щодо російських операцій в Авдіївці, вже через кілька годин поскаржився, що російські сили загалом відчувають нестачу боєприпасів і мають  проблеми у боротьбі з українськими безпілотниками.

"Ці скарги вказують на те, що ширша зневага до російського військового командування зберігається, незважаючи на ймовірні спроби зверху вниз цензурувати дискусію щодо певних ділянок фронту", — вважають в Інституті.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти розпочали значні та тривалі наступальні дії навколо Авдіївки Донецької області 10 жовтня. Вони здійснюють одночасні атаки на північний захід, захід і південь від міста з використанням бронетанкових штурмових груп, вертольотів і зосередженої артилерії. Ворог здійснює масштабніші наступальні зусилля.

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