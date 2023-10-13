Четверта доба пекла: що зараз відбувається на фронті біля Авдіївки

Український військовослужбовець стріляє із самохідної гаубиці. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Російські окупанти розпочали значні та тривалі наступальні дії навколо Авдіївки Донецької області 10 жовтня. Вони здійснюють одночасні атаки на північний захід, захід і південь від міста з використанням бронетанкових штурмових груп, вертольотів і зосередженої артилерії. Ворог здійснює масштабніші наступальні зусилля.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Наступ окупантів навколо Авдіївки

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська проводять штурми за підтримки авіації в 10-12 напрямках навколо населеного пункту.

Українські військові спостерігачі назвали російські наступальні операції проти Авдіївки "великим наступом" і зазначили, що окупанти використовували в боях незвично велику кількість бронетехніки.

"Збільшення використання російськими військами бронетехніки та авіації — поряд з постійними одночасними наземними атаками — вказує на те, що російські війська проводять наступальну операцію, більш значну за масштабами та намірами, ніж раніше оцінювала ISW 10 та 11 жовтня", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що російські атаки навколо Авдіївки є локальними зусиллями, спрямованими виключно на те, щоб зафіксувати українські війська. Наразі ISW не готовий оцінити точні цілі та ймовірний результат зусиль РФ на авдіївському напрямку.

За словами аналітиків, станом на 12 жовтня російські війська не забезпечили жодного значного прориву під Авдіївкою і навряд чи зможуть негайно відрізати українські сили в місті.

З 10 жовтня російські сили захопили 4,52 кв км території з різних напрямків навколо Авдіївки. Окупанти перебувають на відстані 3,32 км від української наземної лінії зв'язку (НЛЗ) вздовж траси О0562 з півдня і 5,25 км з півночі від Авдіївки, а заяви РФ про просування на ці відстані, швидше за все, перебільшені.

В ISW наголосили, що російські джерела стверджували, що війська РФ намагаються створити котел навколо українських сил в Авдіївці, але швидко визнали, що нинішнє просування є повільним.

Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що поки що зарано говорити про "повномасштабний вихід українців з міста" попри деякі російські просування в цьому районі.

Що каже начальник Авдіївської МВА

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону розповів, що вже четверту добу тривають бої. За його словами, вони відбуваються без перерви. Російські окупанти використовують все, що у них є.

"Щодо Авдіїки — ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували — їх дуже багато, сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі — лізуть як таргани, дуже багато", — каже Барабаш.

Він повідомив, що загарбники йшли колонами. Вони мають велику кількість техніки та особового складу.

За словами Барабаша, окупанти хочуть взяти Авдіївку в оточення. Загарбники зосереджені на ударах із флангів з півночі та з півдня.

Попри запеклі бої, українські військові четверту добу стоять незмінно на своїх позиціях.

Барабаш розповів, що наразі дуже ускладнена логістика в Авдіївку. На період загострення влада припинила постачання у місто гуманітарної допомоги і продуктів харчування.

"Намагаємося тільки забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки у цих обстрілах. Але у місті в принципі все є — і продукти харчування, і гігієна, і медицина. Є в достатній кількості і з резервом на кілька місяців", — підсумував Барабаш.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.

Також ми писали, що російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.