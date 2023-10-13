Четвертые сутки ада: что сейчас происходит на фронте возле Авдеевки

Украинский военнослужащий стреляет из самоходной гаубицы. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Российские оккупанты начали значительные и длительные наступательные действия вокруг Авдеевки Донецкой области 10 октября. Они совершают одновременные атаки на северо-запад, запад и юг от города с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и сосредоточенной артиллерии. Враг совершает более масштабные наступательные усилия.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Наступление оккупантов вокруг Авдеевки

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска проводят штурмы при поддержке авиации в 10-12 направлениях вокруг населенного пункта.

Украинские военные наблюдатели назвали российские наступательные операции против Авдеевки "большим наступлением" и отметили, что оккупанты использовали в боях необычно большое количество бронетехники.

"Увеличение использования российскими войсками бронетехники и авиации — наряду с постоянными наземными атаками — указывает на то, что российские войска проводят наступательную операцию, более значительную по масштабам и намерениям, чем ранее оценивала ISW 10 и 11 октября", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что российские атаки вокруг Авдеевки являются локальными усилиями, направленными исключительно на то, чтобы зафиксировать украинские войска. ISW не готов оценить точные цели и вероятный результат усилий РФ на авдеевском направлении.

По словам аналитиков, на 12 октября российские войска не обеспечили ни одного значительного прорыва под Авдеевкой и вряд ли смогут немедленно отрезать украинские силы в городе.

С 10 октября российские силы захватили 4,52 кв км территории с разных направлений вокруг Авдеевки. Оккупанты находятся на расстоянии 3,32 км от украинской наземной линии связи (НЛС) вдоль трассы О0562 с юга и 5,25 км с севера от Авдеевки, а заявления РФ о продвижении на эти расстояния, скорее всего, преувеличены.

В ISW подчеркнули, что российские источники утверждали, что войска РФ пытаются создать котел вокруг украинских сил в Авдеевке, но быстро признали, что нынешнее продвижение медленное.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что пока рано говорить о "полномасштабном выходе украинцев из города", несмотря на некоторые российские продвижения в этом районе.

Что говорит начальник Авдеевской ГВА

Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона рассказал, что уже четвертые сутки продолжаются бои. По его словам, они проходят без перерыва. Российские оккупанты используют все, что у них есть.

"По Авдеевке — ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали — их очень много, сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью — лезут как тараканы, очень много", — говорит Барабаш.

Он сообщил, что захватчики шли колоннами. Они имеют большое количество техники и личного состава.

По словам Барабаша, оккупанты хотят взять Авдеевку в окружение. Захватчики сосредоточены на ударах с флангов с севера и юга.

Несмотря на ожесточенные бои, украинские военные четверные сутки стоят неизменно на своих позициях.

Барабаш рассказал, что сейчас очень усложнена логистика в Авдеевке. В период обострения власти прекратили поставки в город гуманитарной помощи и продуктов питания.

"Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить лазейки в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть — и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев", — подытожил Барабаш.

Напомним, Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они удерживают позиции.

Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.