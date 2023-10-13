Четвертые сутки ада: что сейчас происходит на фронте возле Авдеевки
Российские оккупанты начали значительные и длительные наступательные действия вокруг Авдеевки Донецкой области 10 октября. Они совершают одновременные атаки на северо-запад, запад и юг от города с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и сосредоточенной артиллерии. Враг совершает более масштабные наступательные усилия.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Наступление оккупантов вокруг Авдеевки
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска проводят штурмы при поддержке авиации в 10-12 направлениях вокруг населенного пункта.
Украинские военные наблюдатели назвали российские наступательные операции против Авдеевки "большим наступлением" и отметили, что оккупанты использовали в боях необычно большое количество бронетехники.
"Увеличение использования российскими войсками бронетехники и авиации — наряду с постоянными наземными атаками — указывает на то, что российские войска проводят наступательную операцию, более значительную по масштабам и намерениям, чем ранее оценивала ISW 10 и 11 октября", — говорится в отчете.
Аналитики подчеркнули, что российские атаки вокруг Авдеевки являются локальными усилиями, направленными исключительно на то, чтобы зафиксировать украинские войска. ISW не готов оценить точные цели и вероятный результат усилий РФ на авдеевском направлении.
По словам аналитиков, на 12 октября российские войска не обеспечили ни одного значительного прорыва под Авдеевкой и вряд ли смогут немедленно отрезать украинские силы в городе.
С 10 октября российские силы захватили 4,52 кв км территории с разных направлений вокруг Авдеевки. Оккупанты находятся на расстоянии 3,32 км от украинской наземной линии связи (НЛС) вдоль трассы О0562 с юга и 5,25 км с севера от Авдеевки, а заявления РФ о продвижении на эти расстояния, скорее всего, преувеличены.
В ISW подчеркнули, что российские источники утверждали, что войска РФ пытаются создать котел вокруг украинских сил в Авдеевке, но быстро признали, что нынешнее продвижение медленное.
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что пока рано говорить о "полномасштабном выходе украинцев из города", несмотря на некоторые российские продвижения в этом районе.
Что говорит начальник Авдеевской ГВА
Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона рассказал, что уже четвертые сутки продолжаются бои. По его словам, они проходят без перерыва. Российские оккупанты используют все, что у них есть.
"По Авдеевке — ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали — их очень много, сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью — лезут как тараканы, очень много", — говорит Барабаш.
Он сообщил, что захватчики шли колоннами. Они имеют большое количество техники и личного состава.
По словам Барабаша, оккупанты хотят взять Авдеевку в окружение. Захватчики сосредоточены на ударах с флангов с севера и юга.
Несмотря на ожесточенные бои, украинские военные четверные сутки стоят неизменно на своих позициях.
Барабаш рассказал, что сейчас очень усложнена логистика в Авдеевке. В период обострения власти прекратили поставки в город гуманитарной помощи и продуктов питания.
"Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить лазейки в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть — и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев", — подытожил Барабаш.
Напомним, Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они удерживают позиции.
Также мы писали, что российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.