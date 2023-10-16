Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Командир батальона "Восток" недоволен действиями командования РФ, — ISW arrow

Командир батальона "Восток" недоволен действиями командования РФ, — ISW

16 октября 2023 07:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Командир батальона "Восток" недоволен действиями командования РФ, — ISW
Российские военные. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский посетовал, что российское военное руководство игнорирует проблемы армии на батальонном уровне. Это приводит к потере эффективности войск Российской Федерации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Российские блоггеры критикуют командование

Известный российский военный блоггер и командир посетовал, что российское военное руководство не интересуется проблемами батальонного уровня. Таким образом он повторяет мнение других российских военных блоггеров по поводу общих проблем армии РФ.

"Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский, ранее жаловавшийся на проблемы, влияющие на способность российских войск вести эффективные боевые действия, 15 октября заявил, что российская пехота на фронте в Украине сталкивается с проблемами с недостаточными контрбатарейными возможностями, компетентностью командира, медицинской поддержкой, ротацией и поставкой", — говорится в отчете Института.

Аналитики ISW рассказали, что Ходаковский утверждал, что отсутствие связи между российскими батальонами и штабом настолько распространено, что когда украинские силы нанесли удар по зданию российского штаба, российский батальон не понял, что штаб выведен из строя и продолжил проведение операций самостоятельно.

Армия РФ имеет проблемы

Другой российский военный блогер, который 14 октября заявил, что соглашается с "соглашением" прекратить какие-либо комментарии по поводу российских операций в Авдеевке, уже через несколько часов пожаловался, что российские силы в целом испытывают нехватку боеприпасов и испытывают проблемы в борьбе с украинскими беспилотниками.

"Эти жалобы указывают на то, что более широкое пренебрежение российским военным командованием сохраняется, несмотря на вероятные попытки сверху вниз цензурировать дискуссию относительно определенных участков фронта", — считают в Институте.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты начали значительные и длительные наступательные действия вокруг Авдеевки Донецкой области 10 октября. Они совершают одновременные атаки на северо-запад, запад и юг от города с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и сосредоточенной артиллерии. Враг предпринимает более масштабные наступательные усилия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз