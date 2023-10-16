Командир батальона "Восток" недоволен действиями командования РФ, — ISW

Российские военные. Фото: росСМИ

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский посетовал, что российское военное руководство игнорирует проблемы армии на батальонном уровне. Это приводит к потере эффективности войск Российской Федерации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Известный российский военный блоггер и командир посетовал, что российское военное руководство не интересуется проблемами батальонного уровня. Таким образом он повторяет мнение других российских военных блоггеров по поводу общих проблем армии РФ.

"Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский, ранее жаловавшийся на проблемы, влияющие на способность российских войск вести эффективные боевые действия, 15 октября заявил, что российская пехота на фронте в Украине сталкивается с проблемами с недостаточными контрбатарейными возможностями, компетентностью командира, медицинской поддержкой, ротацией и поставкой", — говорится в отчете Института.

Аналитики ISW рассказали, что Ходаковский утверждал, что отсутствие связи между российскими батальонами и штабом настолько распространено, что когда украинские силы нанесли удар по зданию российского штаба, российский батальон не понял, что штаб выведен из строя и продолжил проведение операций самостоятельно.

Армия РФ имеет проблемы

Другой российский военный блогер, который 14 октября заявил, что соглашается с "соглашением" прекратить какие-либо комментарии по поводу российских операций в Авдеевке, уже через несколько часов пожаловался, что российские силы в целом испытывают нехватку боеприпасов и испытывают проблемы в борьбе с украинскими беспилотниками.

"Эти жалобы указывают на то, что более широкое пренебрежение российским военным командованием сохраняется, несмотря на вероятные попытки сверху вниз цензурировать дискуссию относительно определенных участков фронта", — считают в Институте.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты начали значительные и длительные наступательные действия вокруг Авдеевки Донецкой области 10 октября. Они совершают одновременные атаки на северо-запад, запад и юг от города с использованием бронетанковых штурмовых групп, вертолетов и сосредоточенной артиллерии. Враг предпринимает более масштабные наступательные усилия.