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"Комусь по***й" — екскомандир "Азову" вимагає звільнити Міністра у справах ветеранів

21 грудня 2023 14:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
"Комусь по***й" — екскомандир "Азову" вимагає звільнити Міністра у справах ветеранів
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Facebook/Максим Жорін
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що необхідно звільнити чинного Міністра у справах ветеранів. Проте на її місці не хотілось би бачити когось просто наступного по списку, "кому так само пох*** на ветеранів".

Про це Жорін написав у Telegram-каналі.

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"Під час повномасштабної війни, одним з найгірших та найбільш безтолкових міністерств стало Міністерство у справах ветеранів. І про це всім відомо давно, але міністр Юлія Лапутіна чомусь досі на посаді", — зазначив він.

За словами військового, останні кілька місяців ветеранська спільнота підняла безліч питань, які були провалені Міністерством — від реабілітації воїнів до будівництва військового кладовища.

Водночас здійснювалися закордонні відрядження, які "не мали жодного реального результату".

Жорін наголосив, що нинішньому міністру варто піти з посади.

"Але на її місці не хотілось би бачити когось просто наступного по списку, кому так само пох*** на ветеранів. Міністром ветеранів має бути реальний представник бойового ветеранського середовища, який розуміє всю проблематику і буде цією справою жити", — заявив він.

Екскомандир "Азову" підкреслив, що ветерани є дуже важливою частиною українського суспільства, яка стає величезною спільнотою.

"Ігнорувати її не вийде, з ветеранами потрібно працювати, і не так, як це звикли робити в нашій державі з іншими "категоріями". Наше суспільство буде набагато сильніше, якщо ветерани займуть місце, на яке заслуговують", — додав Жорін.

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Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, що командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що після двох років тривалої та виснажливої війни країна-агресорка РФ не збирається відмовлятися від своїх планів. Тож війна триватиме до тих пір, поки Україна здатна вести спротив. Тоді як будь-які "перемир’я" або "домовленості" — будуть черговим тайм-аутом для ворога.

Також ми писали, що колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.

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