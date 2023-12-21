"Кому-то по***й" — экс-командир "Азова" требует уволить Министра по делам ветеранов

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Facebook/Максим Жорин

Экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что необходимо уволить действующего Министра по делам ветеранов. Однако на ее месте не хотелось бы видеть кого-то просто следующего по списку, "кому так же пох*** на ветеранов".

Об этом Жорин написал в Telegram-канале.

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"Во время полномасштабной войны одним из худших и бестолковых министерств стало Министерство по делам ветеранов. И об этом всем известно давно, но министр Юлия Лапутина почему-то до сих пор в должности", — отметил он.

По словам военного, последние несколько месяцев ветеранская громада подняла множество вопросов, проваленных Министерством, — от реабилитации воинов до строительства военного кладбища.

В то же время осуществлялись заграничные командировки, которые "не имели никакого реального результата".

Жорин подчеркнул, что нынешнему министру следует уйти с должности.

"Но на ее месте не хотелось бы видеть кого-то просто следующего по списку, кому так же пох*** на ветеранов. Министром ветеранов должен быть реальный представитель боевой ветеранской среды, который понимает всю проблематику и будет этим делом жить", — заявил он.

Экс-командир "Азова" подчеркнул, что ветераны — очень важная часть украинского общества, которая становится огромным сообществом.

"Игнорировать ее не получится, с ветеранами нужно работать, и не так, как это привыкли делать в нашем государстве с другими "категориями". Наше общество будет гораздо сильнее, если ветераны займут место, которое заслуживают", — добавил Жорин.

Скриншот поста Максима Жорина

Напомним, что командир "Азова" Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, что после двух лет продолжительной и изнурительной войны страна-агрессор РФ не собирается отказываться от своих планов. Так что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина способна вести сопротивление. В то время как любые "перемирия" или "договоренности" будут очередным тайм-аутом для врага.

Также мы писали, что бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения, например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.