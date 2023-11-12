Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Український військовий. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Країни Заході незадоволені агресивністю операцій українських спецслужб. Однак західні спецслужби поступово стають залежними від партнерів України у питаннях Росії.

Про це повідомляє The Times.

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Незадоволеність країн Заходу

За інформацією видання, Захід почав активно допомагати Україні у розбудові власних спецслужб після подій 2014 року. Європейський Союз зосередився переважно на просуванні реформ в СБУ, а США і Британія — на ГУР та Службі зовнішньої розвідки. Їх навчали, як протистояти російським диверсіям та розвивати власний розвідувальний потенціал. До того ж ця підтримка виливалася у поставки просунутого шпигунського обладнання та прямий обмін розвідувальною інформацією.

Співпраця стала набагато інтенсивнішою в 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії. Однак українці теж почали допомагати розвідданими вже своїм західним партнерам. Розвідка України наразі має всередині РФ потужнішу розвідувальну мережу, яка використовує тривалі зв’язки між двома країнами і присутність там великої кількості українців і звичайних симпатиків.

The Times пише, що країни Заходи вже не можуть так легко надсилати в Росію своїх агентів через різке погіршення відносин між Заходом та РФ.

Попри тісну співпрацю, між Україною та західними партнерами виникає усе більше напруженості через українську стратегію перенесення війни на територію Росії.

Країни Заході бояться, що це лише додасть аргументів російському диктатору Володимиру Путіну щодо необхідності продовжувати війну. До того ж Москва, ймовірно, досі вірить, що українці роблять те, що їм каже Захід. Кремль може сприймати атаки України як опосередковані напади з боку Заходу. Це несе ризик удару у відповідь безпосередньо по західних країнах.

До того ж західних посадовців дратує, що Україна не є повністю прозорою та відвертою із союзниками щодо своїх планів. The Times пише, що Київ ігнорує занепокоєння партнерів.

За словами неназваного офіцера української розвідки, з української точки зору ситуація виглядає інакше. Він нагадав, що західні колеги теж "вбивають своїх ворогів на іншому кінці світу безпілотниками", тому не їм засуджувати українські методи. По-друге, в Києві впевнені, що ці нарікання Заходу все одно не позначаться на фактичній співпраці з Україною.

Він додав, що ніхто ніколи не розкриває перед партнерами "усі карти".

Нагадаємо, полковник запасу Збройних сил України та інструктор-льотчик Роман Світан висловив думку, що українська армія має потенціал для розгрому російських військ в Україні та досягнення кордону з Росією до осені 2024 року. Однак він наголосив, що це не означає закінчення війни.