Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Украинский военный. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Страны на Западе недовольны агрессивностью операций украинских спецслужб. Однако западные спецслужбы постепенно становятся зависимыми от партнеров Украины по вопросам России.

Об этом сообщает The Times.

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Недовольство стран Запада

По информации издания, Запад начал активно помогать Украине в развитии собственных спецслужб после событий 2014 года. Европейский Союз сосредоточился преимущественно на продвижении реформ в СБУ, а США и Великобритания — на ГУР и Службе внешней разведки. Их учили, как противостоять российским диверсиям и развивать собственный разведывательный потенциал. К тому же эта поддержка выливалась в поставки продвинутого шпионского оборудования и прямой обмен разведывательной информацией.

Сотрудничество стало намного интенсивнее в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России. Однако украинцы тоже начали помогать разведданными уже своим западным партнерам. Разведка Украины сейчас имеет внутри РФ более мощную разведывательную сеть, которая использует длительные связи между двумя странами и присутствие там большого количества украинцев и обычных симпатиков.

The Times пишет, что страны Запады уже не могут так легко посылать в Россию своих агентов из-за резкого ухудшения отношений между Западом и РФ.

Несмотря на тесное сотрудничество, между Украиной и западными партнерами возникает все больше напряженности из-за украинской стратегии переноса войны на территорию России.

Страны на Западе боятся, что это лишь придаст аргументы российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости продолжать войну. К тому же Москва, вероятно, до сих пор верит, что украинцы делают то, что им говорит Запад. Кремль может воспринимать атаки Украины как косвенные нападения со стороны Запада. Это несет риск ответного удара непосредственно по западным странам.

К тому же западных должностных лиц раздражает, что Украина не полностью прозрачна и откровенна с союзниками относительно своих планов. The Times пишет, что Киев игнорирует беспокойство партнеров.

По словам неназванного офицера украинской разведки, с украинской точки зрения ситуация обстоит иначе. Он напомнил, что западные коллеги тоже "убивают своих врагов на другом конце света беспилотниками", поэтому не им осуждать украинские методы. Во-вторых, в Киеве уверены, что эти нарекания Запада все равно не скажутся на фактическом сотрудничестве с Украиной.

Он добавил, что никто никогда не раскрывает перед партнерами "все карты".

Напомним, полковник запаса Вооруженных сил Украины и инструктор-летчик Роман Свитан выразил мнение, что у украинской армии есть потенциал для разгрома российских войск в Украине и достижения границы с Россией до осени 2024 года. Однако он подчеркнул, что это не означает окончание войны.