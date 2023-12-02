Кремль платить дружинам мобілізованих, щоб стримувати їхні протести, — британська розвідка

Дружини мобілізованих вийшли на протест. Фото: росЗМІ

У керівництві Росії ймовірно зростає занепокоєння через протести сімей мобілізованих росіян і вони шукають способи їх врегулювання. Таким чином, Кремль платить дружинам мобілізованих, щоб придушити їхні протести.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Розвідка повідомляє, що після нещодавніх невеликих демонстрацій у Москві російський уряд робить кроки для запобігання подібним подіям у майбутньому.

Аналітики вказують на те, що вивчення незалежних російських ЗМІ та заяви дружин протестувальників показують: сім'ям тепер пропонують значні грошові компенсації за мовчання.

Також повідомляється, що група дружин мобілізованих випустила маніфест проти безстрокової мобілізації. За кілька днів їх почали звинувачувати у створенні фейкової організації.

"Російська влада особливо побоюється протестів сімей тих, хто був мобілізований з вересня 2022 року і вже понад рік перебуває на фронті", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Москві родичі окупантів почали виходити на мітинги через невдоволення нескінченним перебуванням солдатів на фронті без можливості ротації. Однак російська влада не дозволяє родичам військових об'єднатися у впливову лобістську силу.

