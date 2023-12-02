Кремль платить дружинам мобілізованих, щоб стримувати їхні протести, — британська розвідка
У керівництві Росії ймовірно зростає занепокоєння через протести сімей мобілізованих росіян і вони шукають способи їх врегулювання. Таким чином, Кремль платить дружинам мобілізованих, щоб придушити їхні протести.
Про це повідомляє британська розвідка.
Кремль намагається придушити протести дружин мобілізованих
Розвідка повідомляє, що після нещодавніх невеликих демонстрацій у Москві російський уряд робить кроки для запобігання подібним подіям у майбутньому.
Аналітики вказують на те, що вивчення незалежних російських ЗМІ та заяви дружин протестувальників показують: сім'ям тепер пропонують значні грошові компенсації за мовчання.
Також повідомляється, що група дружин мобілізованих випустила маніфест проти безстрокової мобілізації. За кілька днів їх почали звинувачувати у створенні фейкової організації.
"Російська влада особливо побоюється протестів сімей тих, хто був мобілізований з вересня 2022 року і вже понад рік перебуває на фронті", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Москві родичі окупантів почали виходити на мітинги через невдоволення нескінченним перебуванням солдатів на фронті без можливості ротації. Однак російська влада не дозволяє родичам військових об'єднатися у впливову лобістську силу.
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