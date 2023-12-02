Кремль платит женам мобилизованных, чтобы сдерживать их протесты, — британская разведка

Жены мобилизованных вышли на протест. Фото: росСМИ

В руководстве России вероятно растет беспокойство из-за протестов семей мобилизованных россиян, и они ищут способы их урегулирования. Таким образом Кремль платит женам мобилизованных, чтобы подавить их протесты.

Об этом сообщает британская разведка.

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Разведка сообщает, что после недавних небольших демонстраций в Москве, российское правительство предпринимает шаги для предотвращения подобных событий в будущем.

Аналитики указывают на то, что изучение независимых российских СМИ и заявления жен протестующих показывают: семьям теперь предлагают значительные денежные компенсации за молчание.

Также сообщается, что группа жен мобилизованных выпустила манифест против "бессрочной мобилизации". Через несколько дней их начали обвинять в создании фейковой организации.

"Российские власти особенно опасаются протестов семей тех, кто был мобилизован с сентября 2022 года и уже более года находится на фронте", — говорится в сообщении.

Сообщение британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, что в Москве родственники оккупантов начали выходить на митинги из-за недовольства бесконечным пребыванием солдат на фронте без возможности ротации. Однако российские власти не разрешают родственникам военных объединиться во влиятельную лоббистскую силу.



