Кремль платит женам мобилизованных, чтобы сдерживать их протесты, — британская разведка
В руководстве России вероятно растет беспокойство из-за протестов семей мобилизованных россиян, и они ищут способы их урегулирования. Таким образом Кремль платит женам мобилизованных, чтобы подавить их протесты.
Об этом сообщает британская разведка.
Кремль пытается подавить протесты жен мобилизованных
Разведка сообщает, что после недавних небольших демонстраций в Москве, российское правительство предпринимает шаги для предотвращения подобных событий в будущем.
Аналитики указывают на то, что изучение независимых российских СМИ и заявления жен протестующих показывают: семьям теперь предлагают значительные денежные компенсации за молчание.
Также сообщается, что группа жен мобилизованных выпустила манифест против "бессрочной мобилизации". Через несколько дней их начали обвинять в создании фейковой организации.
"Российские власти особенно опасаются протестов семей тех, кто был мобилизован с сентября 2022 года и уже более года находится на фронте", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Москве родственники оккупантов начали выходить на митинги из-за недовольства бесконечным пребыванием солдат на фронте без возможности ротации. Однако российские власти не разрешают родственникам военных объединиться во влиятельную лоббистскую силу.
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