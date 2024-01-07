Кулеба розповів про стратегію Росії у війні

Голова МЗС України Дмитро Кулеба з головою МЗС Японії Йоко Камікавою. Фото: скриншот з відео

Росія щодня атакує мирні міста ракетами та безпілотниками, внаслідок чого є значні руйнування та жертви. Таким чином окупанти намагаються повністю знищити Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з очільницею МЗС Японії Йоко Камікавою.

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"Головна російська військова стратегія полягає в наступному: якщо ти не можеш щось захопити, ти маєш це повністю знищити. Тому щодня українські міста руйнують російські ракети та дрони. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються нас знищити", — сказав міністр.

Проте він наголосив, що Росії це не вдасться завдяки підтримці партнерів у зміцненні ППО.

Водночас Кулеба подякував усім членам "Коаліції "Петріотів" та усім, хто надає Україні системи ППО та ракети до них.

"Навіть зараз ми перебуваємо в укритті у зв’язку із загрозою балістичного удару, і це ще одне нагадування про необхідність якнайшвидше захистити українське небо", — зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, що японська міністерка закордонних справ Йоко Камікава здійснила раптовий візит до України у неділю, 7 січня. Мета поїздки — заявити про намір Японії продовжувати підтримувати Україну через те, що вона потерпає від російської агресії.

Також ми писали, що міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час візиту до Києва заявила про виділення Україні 37 мільйонів доларів. Кошти призначені для закупівлі систем для виявлення дронів.