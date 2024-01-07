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Кулеба рассказал о стратегии России в войне

7 января 2024 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кулеба рассказал о стратегии России в войне
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с главой МИД Японии Йоко Камикавой. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия ежедневно атакует мирные города ракетами и беспилотниками, в результате чего значительные разрушения и жертвы. Таким образом, оккупанты пытаются полностью уничтожить Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой МИД Японии Йоко Камикавой.

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Стратегия России в войне

"Главная российская военная стратегия заключается в следующем: если ты не можешь что-то захватить, ты должен это полностью уничтожить. Поэтому каждый день украинские города разрушают российские ракеты и дроны. Они не могут нас захватить, поэтому пытаются нас уничтожить", — сказал министр.

Однако он подчеркнул, что России это не удастся благодаря поддержке партнеров по укреплению ПВО.

В то же время Кулеба поблагодарил всех членов "Коалиции "Петриотов" и всех, кто предоставляет Украине системы ПВО и ракеты к ним.

"Даже сейчас мы находимся в укрытии в связи с угрозой баллистического удара, и это еще одно напоминание о необходимости как можно быстрее защитить украинское небо", — отметил глава МИД.

Напомним, что японский министр иностранных дел Йоко Камикава совершило внезапный визит в Украину в воскресенье, 7 января. Цель поездки — заявить о намерении Японии продолжать поддерживать Украину из-за того, что она страдает от российской агрессии.

Также мы писали, что министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время визита в Киев заявила о выделении Украине 37 миллионов долларов. Средства предназначены для закупки систем для обнаружения дронов.

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