Кувейт передасть Україні югославські танки — що відомо про бойові машини

Танк М-84 на дорозі. Фото: shutterstock.com

Кувейт планує передати Україні сто танків М-84АБ, які є модифікацією югославських Т-72М. Ці бойові машини спочатку будуть доставлені до Хорватії для ремонту та модернізації, після чого вирушать до України,

Про це повідомляє сербське телебачення "ТВ Фронт".

Читайте також:

Військова допомога Україні від Кувейту

Танки М-84АБ були розроблені наприкінці 1980-х спеціально для армії Кувейту, і всього було поставлено 200 одиниць. Зараз вони зберігаються у консервації.

Колишній лідер Кувейту, емір Наваф аль-Ахмед ас-Сабах, уникав участі у конфлікті в Україні. Однак після його смерті у грудні 2023 року влада перейшла до його зведеного брата Мішааля, який вирішив надати підтримку Україні.

Видання вказує, що армія Кувейту не використовує танки М-84АБ, оскільки вони перебувають у сховищі. Натомість у неї в арсеналі є 218 американських танків M1A2 Abrams.

Що відомо про танки М-84АБ

М-84АБ є покращеною версією югославського танка М-84А, який був створений на основі радянського Т-72А. Ця модифікація була спеціально розроблена для кувейтської армії, яка в 1989 замовила 200 одиниць.

Танки М-84АБ обладнані просунутою системою керування вогнем та посиленим двигуном, а також іншими значними покращеннями. У замовлення входили також 15 командирських танків М-84АБК та 15 броньованих машин для технічного обслуговування та ремонту, позначених як М-84АБІ.

Нагадаємо, що в Україні завершили випробування та кодифікацію ПТРК "Штурм-СМ" від КБ "Промінь". Крім того, до цього комплексу було розроблено українські ракети, що мають різні види бойових частин. Своєю чергою глава фонду "Повернися живим" Тарас Чмут розкритикував ідею витрачання коштів на військові проєкти з Радянського Союзу.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава держави подякував Кувейту за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.