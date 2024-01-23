Предоставленная Украине западная техника не выдерживает реалий украинской зимы, — CNN

Украинские воины в условиях зимы. Фото: Генштаб ВСУ

Разница в поставке боеприпасов государству-агрессору России и Украине достигает примерно десять к одному не в пользу нашего государства. Кроме того, некоторые предоставленные западными союзниками снаряды и вооружение часто невозможно использовать, поскольку они не выдерживают суровые реалии украинской зимы.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на украинских бойцов.

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Украинцы должны быть лучше

Известно, что жизнь военных на войне зависит от количества и качества оружия. Нехватка огневой мощи Украины в сравнении с противником является распространенной темой среди бойцов на передовой.

Командир разведывательного подразделения беспилотников рассказал, что Украине не хватает оружия и техники для победы над российскими захватчиками. По его словам, это заставляет украинцев быть во всем лучше своих врагов, поскольку их ресурсы слишком ограничены.

Советское оружие РФ способно убивать

""10 к 1" — это разница между российскими и украинскими артиллерийскими поставками. Они используют старые советские системы, но советские системы все еще могут убивать", — сказал CNN командир артиллерии 93-й механизированной бригады Украины.

Бойцы также рассказали изданию, что вынуждены использовать любые снаряды для гаубицы Paladin из-за нехватки боеприпасов. Также бывают случаи, когда поставляют дымовые или замерзшие снаряды.

По словам военных, гаубица M777, поставленная Соединенными Штатами, "молчит большую часть дня", выпуская примерно 20 снарядов в день. По их словам, прошлым летом, в теплую погоду, пушечный расчет выпускал по россиянам по меньшей мере вдвое больше иностранных снарядов.

Кроме того, украинские военные критикуют способность боевой машины пехоты Bradley пережить суровую украинскую зиму и состояние некоторых подержанных машин, поставленных США.

Ранее мы сообщали, что уже во вторник, 23 января, ожидается принятие соглашения о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Ее подпишут генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс.

Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны должны подорвать способность россиян производить оружие . В мире существуют теневые схемы и лазейки, с помощью которых РФ удается обходить санкции.