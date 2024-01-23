Предоставленная Украине западная техника не выдерживает реалий украинской зимы, — CNN
Разница в поставке боеприпасов государству-агрессору России и Украине достигает примерно десять к одному не в пользу нашего государства. Кроме того, некоторые предоставленные западными союзниками снаряды и вооружение часто невозможно использовать, поскольку они не выдерживают суровые реалии украинской зимы.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на украинских бойцов.
Украинцы должны быть лучше
Известно, что жизнь военных на войне зависит от количества и качества оружия. Нехватка огневой мощи Украины в сравнении с противником является распространенной темой среди бойцов на передовой.
Командир разведывательного подразделения беспилотников рассказал, что Украине не хватает оружия и техники для победы над российскими захватчиками. По его словам, это заставляет украинцев быть во всем лучше своих врагов, поскольку их ресурсы слишком ограничены.
Советское оружие РФ способно убивать
""10 к 1" — это разница между российскими и украинскими артиллерийскими поставками. Они используют старые советские системы, но советские системы все еще могут убивать", — сказал CNN командир артиллерии 93-й механизированной бригады Украины.
Бойцы также рассказали изданию, что вынуждены использовать любые снаряды для гаубицы Paladin из-за нехватки боеприпасов. Также бывают случаи, когда поставляют дымовые или замерзшие снаряды.
По словам военных, гаубица M777, поставленная Соединенными Штатами, "молчит большую часть дня", выпуская примерно 20 снарядов в день. По их словам, прошлым летом, в теплую погоду, пушечный расчет выпускал по россиянам по меньшей мере вдвое больше иностранных снарядов.
Кроме того, украинские военные критикуют способность боевой машины пехоты Bradley пережить суровую украинскую зиму и состояние некоторых подержанных машин, поставленных США.
Ранее мы сообщали, что уже во вторник, 23 января, ожидается принятие соглашения о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Ее подпишут генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс.
Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны должны подорвать способность россиян производить оружие . В мире существуют теневые схемы и лазейки, с помощью которых РФ удается обходить санкции.
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