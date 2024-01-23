Надана Україні західна техніка не витримує реалій української зими, — CNN

Українські воїни в умовах зими. Фото: Генштаб ЗСУ

Різниця в постачанні боєприпасів державі-агресору Росії та Україні досягає приблизно десять до одного не на користь нашої держави. Крім того, деякі надані західними союзниками снаряди та озброєння часто неможливо використовувати, оскільки вони не витримують суворих реалій української зими.

Про це з повідомляє CNN, посилаючись на українських бійців.

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Українці мусять бути кращими

Відомо, що життя військових на війні залежать від кількості та якості зброї. Нестача вогневої потужності України порівняно з противником є поширеною темою серед бійців на передовій.

Командир розвідувального підрозділу безпілотників розповів, що Україні не вистачає зброї та техніки для перемоги над російськими загарбниками. За його словами, це змушує українців бути в усьому кращими за своїх ворогів, оскільки їх ресурси надто обмежені.

Радянська зброя РФ здатна вбивати

""10 до 1" — це різниця між російськими та українськими артилерійськими поставками. Вони використовують старі радянські системи, але радянські системи все ще можуть вбивати", — сказав CNN командир артилерії 93-ї механізованої бригади України.

Бійці також розповіли виданню, що змушені використовувати будь-які снаряди для гаубиці Paladin через нестачу боєприпасів. Також бувають випадки, коли поставляють димові або замерзлі снаряди.

За словами військових, гаубиця M777, поставлена Сполученими Штатами "мовчить більшу частину дня", випускаючи приблизно 20 снарядів на день. За їхніми словами, минулого літа, в теплу погоду, гарматний розрахунок випускав по росіянах щонайменше вдвічі більше іноземних снарядів.

Крім того, українські військові критикують здатність бойової машини піхоти Bradley пережити сувору українську зиму та стан деяких старих машин, поставлених США.

Раніше ми повідомляли, що вже у вівторок, 23 січня, очікується ухвалення угоди про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Її підпишуть генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс.

Нагадуємо, що Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що західні країни повинні підірвати здатність росіян виробляти зброю. У світі існують тіньові схеми та лазівки, за допомогою яких РФ вдається обходити санкції.