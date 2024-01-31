Кувейт передаст Украине югославские танки — что известно про боевые машины

Танк М-84 на дороге. Фото: shutterstock.com

Кувейт планирует передать Украине сто танков М-84АБ, которые являются модификацией югославских Т-72М. Эти боевые машины сначала будут доставлены в Хорватию для ремонта и модернизации, после чего отправятся в Украину,

Об этом сообщает сербское телевидение "ТВ Фронт".

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Танки М-84АБ были разработаны в конце 1980-х специально для армии Кувейта, и всего было поставлено 200 единиц. В настоящий момент они хранятся в консервации.

Прежний лидер Кувейта, эмир Наваф аль-Ахмед ас-Сабах, избегал участия в конфликте на Украине. Однако после его смерти в декабре 2023 года власть перешла к его сводному брату Мишаалю, который решил оказать поддержку Украине.

Издание указывает, что армия Кувейта не использует танки М-84АБ, так как они находятся в хранилище. Вместо этого, у нее в арсенале имеются 218 американских танков M1A2 Abrams.

Что известно про танки М-84АБ

М-84АБ представляет собой улучшенную версию югославского танка М-84А, который был создан на основе советского Т-72А. Эта модификация была специально разработана для кувейтской армии, которая в 1989 году заказала 200 единиц.

Танки М-84АБ оборудованы продвинутой системой управления огнем и усиленным двигателем, а также другими значительными улучшениями. В заказ входили также 15 командирских танков М-84АБК и 15 бронированных машин для технического обслуживания и ремонта, обозначенных как М-84АБИ.

Напомним, что вУкраине завершили испытание и кодификацию ПТРК "Штурм-СМ" от КБ "Луч". Кроме того, к этому комплексу были разработаны украинские ракеты, имеющие разные виды боевых частей. В свою очередь глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут раскритиковал идею расходования средств на военные проекты из Советского Союза.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава государства поблагодарил Кувейт за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.