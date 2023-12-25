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Литва передала ЗСУ конфісковані авто вартістю майже мільйон євро

25 грудня 2023 10:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Литва передала ЗСУ конфісковані авто вартістю майже мільйон євро
Відправлені в Україну автомобілі. Фото: Mārtiņš Dzenītis
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість конфіскованого автотранспорту становить майже мільйон євро.

Про це пише Delfi.

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Латвія передала ЗСУ конфісковані авто

За даними Служби державних доходів Латвії, цього року Україні за допомогою Twitter-конвою було передано 271 автомобіль на загальну суму 903 453 євро.

Також наразі до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.

Як відомо, 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.

Зазначається, що за час існування проєкту Twitter-конвой Рейніса Позняка в Україну з Латвії було відправлено понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 млн євро, які вирушали туди щотижня.

Нагадаємо, що Латвія збільшила обсяги підготовки українських військових. Тривають тренування бійців ЗСУ за напрямками базової загальновійськової підготовки, підготовки лідера "офіцер — сержант", сапера та стрільця. 

Також ми писали, що Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Вони обговорили створення за ініціативою Латвійської Республіки нової коаліції БпЛА.

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