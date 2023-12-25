Литва передала ЗСУ конфісковані авто вартістю майже мільйон євро
Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість конфіскованого автотранспорту становить майже мільйон євро.
Про це пише Delfi.
Латвія передала ЗСУ конфісковані авто
За даними Служби державних доходів Латвії, цього року Україні за допомогою Twitter-конвою було передано 271 автомобіль на загальну суму 903 453 євро.
Також наразі до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.
Як відомо, 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.
Зазначається, що за час існування проєкту Twitter-конвой Рейніса Позняка в Україну з Латвії було відправлено понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 млн євро, які вирушали туди щотижня.
Нагадаємо, що Латвія збільшила обсяги підготовки українських військових. Тривають тренування бійців ЗСУ за напрямками базової загальновійськової підготовки, підготовки лідера "офіцер — сержант", сапера та стрільця.
Також ми писали, що Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Вони обговорили створення за ініціативою Латвійської Республіки нової коаліції БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!