Литва передала ВСУ конфискованные авто стоимостью почти миллион евро

Отправленные в Украину автомобили. Фото: Mārtiņš Dzenītis

Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованного автотранспорта составляет около миллиона евро.

Об этом пишет Delfi.

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По данным Службы государственных доходов Латвии, в этом году Украине с помощью Twitter-конвоя был передан 271 автомобиль на общую сумму 903 453 евро.

Также к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Как известно, 16 февраля 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих безвозмездно передавать в собственность украинского правительства конфискованные транспортные средства.

Отмечается, что за время существования проекта Twitter-конвой Рейниса Позняка в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 млн. евро, которые отправлялись туда еженедельно.

Напомним, что Латвия увеличила объемы подготовки украинских военных. Продолжаются тренировки бойцов ВСУ по направлениям базовой общевойсковой подготовки, подготовки лидера "офицер-сержант", сапера и стрелка.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Они обсудили создание по инициативе Латвийской Республики новой коалиции БПЛА.