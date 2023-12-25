Литва передала ВСУ конфискованные авто стоимостью почти миллион евро
Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованного автотранспорта составляет около миллиона евро.
Об этом пишет Delfi.
Латвия передала ВСУ конфискованные авто
По данным Службы государственных доходов Латвии, в этом году Украине с помощью Twitter-конвоя был передан 271 автомобиль на общую сумму 903 453 евро.
Также к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.
Как известно, 16 февраля 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих безвозмездно передавать в собственность украинского правительства конфискованные транспортные средства.
Отмечается, что за время существования проекта Twitter-конвой Рейниса Позняка в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 млн. евро, которые отправлялись туда еженедельно.
Напомним, что Латвия увеличила объемы подготовки украинских военных. Продолжаются тренировки бойцов ВСУ по направлениям базовой общевойсковой подготовки, подготовки лидера "офицер-сержант", сапера и стрелка.
Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Они обсудили создание по инициативе Латвийской Республики новой коалиции БПЛА.
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