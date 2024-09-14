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Людей понакривало цеглою — військовий розповів, як вижив під час удару РФ по інституту в Полтаві

14 вересня 2024 13:12
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Полтави 3 вересня — військовий з інституту зв'язку пригадав російську атаку
Наслідки російського удару по Полтаві 3 вересня. Фото: ДСНС
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Український військовослужбовець Богдан, який перебував на навчанні в інституті зв’язку у Полтаві під час російського обстрілу, розповів, як він вижив. У навчальному центрі 20-річний захисник підвищував кваліфікацію.

Про це Богдан розповів для "Суспільного".

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Богдан каже, що після 9:00 військові перебували у навчальних класах.

"Пролунала тривога, ми почали збирати у класі свої речі і покидати навчальний заклад, переходити у бомбосховище, але не встигли. Ракета долетіла за півтори хвилини до університету", — каже він.

Захисник зазначив, що під час повітряної тривоги разом з колегами завжди спускався у бомбосховище.

"Ми йшли якраз по тих сходах, куди стався приліт. Ми просто встигли трішки відійти подалі від нього. Ми коли йшли в бомбосховище, почули свист, повернули голову, побачили, як на нас летить ракета. Все, що ми встигли, — це трішки відбігти і лягти на землю. Удача. Мені побратим сказав просто іти швидше трішки, давай на всякий випадок трішки швидше підемо, і це нам допомогло", — згадує Богдан.

Обстріл Полтави 3 вересня
Наслідки російського удару по Полтаві 3 вересня. Фото: ДСНС 

У перші хвилини після обстрілу військові сховалися в укритті. Через деякий час вони вийшли на подвір’я, щоб надати допомогу пораненим та розбирати завали.

"Все розвалене, всюди пилюка, всюди поранені. Тяжко було визначити, кому першому надавати медичну допомогу. Людей дуже багато, всі в крові, всі в пилюці, ти не розумієш, у кого який стан. От, було тяжко зрозуміти, ми хапались то за одного, то за другого і не могли зрозуміти, хто важчий, хто легший. Шукали поранених, мертвих, на жаль, було дуже багато, знаходили. Людей просто понакривало цеглою, металом, уламками", — розповів Богдан.

Обстріл Полтави 3 вересня
Наслідки російського удару по Полтаві 3 вересня. Фото: ДСНС 

Під час російської атаки військовослужбовець отримав уламкові поранення, але за допомогою до медиків не звертався.

"З нашої групи дуже багато людей отримало поранення. Зазвичай це уламкові від скла, від дерева, від цегли, а також є опіки, дуже багато опіків. Звичайно, загиблі є. Я отримав пару уламків в руку, але я не зважав на свої поранення і хотів допомогти іншим людям. Поїхав у лікарню, тому що думав, що у мене контузія, зайшов у поліклініку, побачив скільки там моїх хлопців, розвернувся і пішов. Їм потрібніше, тому що в них набагато серйозніші поранення, а в мене так, лише подряпини", — каже воїн.

Він додав, що у закладі не проводили жодних заходів, пов’язаних, зокрема, із шикуваннями, збором людей та інструктажами.

Що відомо про обстріл

Кілька потужних вибухів у Полтаві пролунало вранці 3 вересня. Російські війська вдарили по інституту зв'язку.

За даними Міноборони, окупанти атакували двома балістичними ракетами, а проміжок між тривогою та атакою був настільки коротким, що люди опинилися під атакою прямо в момент евакуації до бомбосховища.

Внаслідок російського обстрілу загинули 58 людей, ще 328 зазнали поранень.

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