У Полтаві у лікарнях померли троє постраждалих через ракетну атаку 3 вересня

Кількість загиблих через ракетний удар по Полтаві збільшилася до 58, — ОВА
8 вересня 2024 13:35
Наслідки атаки по Полтаві. Фото: Червоний Хрест
У лікарні Полтави у неділю, 8 вересня, померли ще троє постраждалих через ракетний удар. Так, кількість загиблих через обстріл 3 вересня збільшилася до 58 осіб.
Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін у Telegram.
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На жаль, сьогодні у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня.
За словами Проніна, кількість загиблих збільшилась до 58.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак", — зазначив голова ОВА.
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