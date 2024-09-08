У Полтаві у лікарнях померли троє постраждалих через ракетну атаку 3 вересня

Наслідки атаки по Полтаві. Фото: Червоний Хрест

У лікарні Полтави у неділю, 8 вересня, померли ще троє постраждалих через ракетний удар. Так, кількість загиблих через обстріл 3 вересня збільшилася до 58 осіб.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін у Telegram.

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На жаль, сьогодні у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня.

За словами Проніна, кількість загиблих збільшилась до 58.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак", — зазначив голова ОВА.