Ракетний удар по Полтаві 3 вересня — у лікарні померла ще одна постраждала

Наслідки ракетного удару. Фото: ДСНС

У лікарні Полтави у неділю, 8 вересня, померла ще одна постраждала внаслідок ракетного удару. Таким чином кількість жертв російського обстрілу 3 вересня зросла до 56 осіб.

Про це повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова у коментарі Суспільному.

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"У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня", — йдеться у повідомленні.

За офіційними даними загалом через російський обстріл загинуло 56 людей, ще 328 — зазнали поранень.