Ракетный удар по Полтаве 3 сентября - в больнице скончалась еще одна пострадавшая

Последствия ракетного удара. Фото: ГСЧС

В больнице Полтавы в воскресенье, 8 сентября, скончалась еще одна пострадавшая в результате ракетного удара. Таким образом, количество жертв российского обстрела 3 сентября возросло до 56 человек.

Об этом сообщила секретарь горсовета Екатерина Ямщикова в комментарии Суспільному.

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"В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября", — говорится в сообщении.

По официальным данным всего из-за российских обстрелов погибли 56 человек, еще 328 — получили ранения.