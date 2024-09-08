Ракетный удар по Полтаве 3 сентября - в больнице скончалась еще одна пострадавшая

В Полтаве умерла еще одна пострадавшая в результате ракетного удара
8 сентября 2024 12:38
Последствия ракетного удара. Фото: ГСЧС
В больнице Полтавы в воскресенье, 8 сентября, скончалась еще одна пострадавшая в результате ракетного удара. Таким образом, количество жертв российского обстрела 3 сентября возросло до 56 человек.
Об этом сообщила секретарь горсовета Екатерина Ямщикова в комментарии Суспільному.
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"В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября", — говорится в сообщении.
По официальным данным всего из-за российских обстрелов погибли 56 человек, еще 328 — получили ранения.
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