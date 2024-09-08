В Полтаве в больницах скончались трое пострадавших из-за ракетной атаки 3 сентября

Число погибших из-за ракетного удара по Полтаве увеличилось до 58, — ОВА
8 сентября 2024 13:35
Последствия атаки по Полтаве. Фото: Красный Крест
В больнице Полтавы в воскресенье, 8 сентября, скончались еще трое пострадавших из-за ракетного удара. Так, число погибших из-за обстрела 3 сентября увеличилось до 58 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин в Telegram.
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К сожалению, сегодня в больницах скончались еще три человека, пострадавшие в результате российского удара по Полтаве 3 сентября.
По словам Пронина, количество погибших увеличилось до 58 человек.
"Искренние соболезнования родным и близким. Это наша общая боль. Светлая память всем невинным жертвам вражеских атак", — отметил председатель ОВА.
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