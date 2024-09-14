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Людей понакрывало кирпичами — военный рассказал, как выжил во время удара РФ по институту в Полтаве

14 сентября 2024 13:12
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Полтавы 3 сентября — военный из института связи вспомнил российскую атаку
Последствия российского удара по Полтаве 3 сентября. Фото: ГСЧС
Виктория Козырь - редактор

Украинский военнослужащий Богдан, который находился на обучении в институте связи в Полтаве во время российского обстрела, рассказал, как он выжил. В учебном центре 20-летний защитник повышал квалификацию.

Об этом Богдан рассказал для "Суспільного".

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Богдан говорит, что после 9:00 военные находились в учебных классах.

"Прозвучала тревога, мы начали собирать в классе свои вещи и покидать учебное заведение, переходить в бомбоубежище, но не успели. Ракета долетела за полторы минуты до университета", — говорит он.

Защитник отметил, что во время воздушной тревоги вместе с коллегами всегда спускался в бомбоубежище.

"Мы шли как раз по той лестнице, куда произошел прилет. Мы просто успели немного отойти подальше от него. Мы когда шли в бомбоубежище, услышали свист, повернули голову, увидели, как на нас летит ракета. Все, что мы успели, — это немного отбежать и лечь на землю. Удача. Мне побратим сказал просто идти быстрее немного, давай на всякий случай немного быстрее пойдем, и это нам помогло", — вспоминает Богдан.

Обстрел Полтавы 3 сентября
Последствия российского удара по Полтаве 3 сентября. Фото: ГСЧС

В первые минуты после обстрела военные спрятались в укрытии. Через некоторое время они вышли во двор, чтобы оказать помощь раненым и разбирать завалы.

"Все развалено, везде пыль, везде раненые. Тяжело было определить, кому первому оказывать медицинскую помощь. Людей очень много, все в крови, все в пыли, ты не понимаешь, у кого какое состояние. Вот, было тяжело понять, мы хватались то за одного, то за другого и не могли понять, кто тяжелее, кто легче. Искали раненых, мертвых, к сожалению, было очень много, находили. Людей просто понакрывало кирпичами, металлом, обломками", — рассказал Богдан.

Обстрел Полтавы 3 сентября
Последствия российского удара по Полтаве 3 сентября. Фото: ГСЧС

Во время российской атаки военнослужащий получил осколочные ранения, но за помощью к медикам не обращался.

"Из нашей группы очень много людей получило ранения. Обычно это осколочные от стекла, от дерева, от кирпича, а также есть ожоги, очень много ожогов. Конечно, погибшие есть. Я получил пару осколков в руку, но я не обращал внимания на свои ранения и хотел помочь другим людям. Поехал в больницу, потому что думал, что у меня контузия, зашел в поликлинику, увидел, сколько там моих ребят, развернулся и ушел. Им нужнее, потому что у них гораздо более серьезные ранения, а у меня так, только царапины", — говорит воин.

Он добавил, что в заведении не проводили никаких мероприятий, связанных, в частности, с построением, сбором людей и инструктажами.

Что известно об обстреле

Несколько мощных взрывов в Полтаве прозвучало утром 3 сентября. Российские войска ударили по институту связи.

По данным Минобороны, оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами, а промежуток между тревогой и атакой был настолько коротким, что люди оказались под атакой прямо в момент эвакуации в бомбоубежище.

В результате российского обстрела погибли 58 человек, еще 328 получили ранения.

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