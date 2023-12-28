Лубінець розповів, як РФ намагається приховати депортацію українських дітей

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Для того, аби приховати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій, Росія вивозить їх через Білорусь. Зараз вони вже складають нові списки дітей для депортації з Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Укрінформу.

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Лубінець розповів, що фіксує нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через Білорусь. РФ постійно складає списки дітей, які перебувають в окупації, зокрема в Луганській та Донецькій областях та викрадає їх.

Він вважає, що така схема вигадана для того, аби приховати інформацію про те, що українські діти перебувають на території РФ.

"Тобто встановлення факту депортації та верифікація дитини — це кропітка робота. Нам треба встановити, хто взяв дітей, звідки, як він їх привіз на територію РФ. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно", — пояснив омбудсман.

Дмитро Лубінець також сказав, що в Білорусі наразі перебуває тисячі дітей, але це тимчасово, адже це "проміжний пункт у логістиці перед транспортуванням до РФ".

Нагадаємо, нещодавно до України вдалося повернути 12-річного хлопчика, який 18 місяців перебував на тимчасово окупованій території, а потім в Росії.

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни знищують у депортованих дітей будь-які спогади про Україну, тому їх потрібно якомога швидше повертати на рідну землю. Зазначається, що Росія створює цілі системи, які налаштовують неповнолітніх проти нашої держави.