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Лубинец рассказал, как РФ пытается скрыть депортацию украинских детей

28 декабря 2023 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лубинец рассказал, как РФ пытается скрыть депортацию украинских детей
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для того чтобы скрыть похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, Россия вывозит их через Беларусь. В настоящее время они уже составляют новые списки детей для депортации из Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Укринформу.

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Как РФ пытается скрыть депортацию украинских детей

Лубинец рассказал, что фиксирует новую системную проблему, когда россияне депортируют украинских детей именно через Беларусь. РФ постоянно составляет списки находящихся в оккупации детей, в частности в Луганской и Донецкой областях и похищает их.

Он считает, что такая схема придумана для того, чтобы скрыть информацию о том, что украинские дети находятся на территории РФ.

"То есть установление факта депортации и верификация ребенка — это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как он их привез на территорию РФ. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно", — объяснил омбудсмен.

Дмитрий Лубинец также сказал, что в Беларуси находится тысячи детей, но это временно, ведь это "промежуточный пункт в логистике перед транспортировкой в РФ".

Напомним, недавно в Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика, который 18 месяцев находился на временно оккупированной территории, а затем в России.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне уничтожают у депортированных детей какие-либо воспоминания об Украине, поэтому их нужно как можно скорее возвращать на родную землю. Отмечается, что Россия создает целые системы, которые настраивают несовершеннолетних против нашего государства.

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