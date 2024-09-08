Російським полоненим в Україні заборонили здійснювати телефонні дзвінки

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Російським військовополоненим в Україні більше не дозволено здійснювати телефонні дзвінки до родичів. Проте у полонених зберігається право на листування.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 8 вересня.

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Лубінець заявив, що згідно з новими правилами, російські військовополонені більше не мають права телефонувати своїм родичам у Росії, проте їм дозволено писати листи.

"Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає", — пояснив омбудсмен.

За його словами, обмін листівка здійснюється між ним та омбудсманом Росії Тетяною Москальковою.

"Це новий підхід, який дозволяє зрозуміти, де знаходяться українські військовополонені та чи живі вони", — сказав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Україна фіксує численні випадки знущань і вбивств українських військовополонених російськими солдатами, що є воєнними злочинами.