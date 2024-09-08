Российским пленникам в Украине запретили совершать телефонные звонки

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец, Facebook

Российским военнопленным в Украине больше не разрешено совершать телефонные звонки к родственникам. Однако у пленных сохраняется право на переписку.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 8 сентября.

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Лубинец заявил, что согласно новым правилам, российские военнопленные больше не имеют права звонить по телефону своим родственникам в России, однако им разрешено писать письма.

"По состоянию на данный момент нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", — пояснил омбудсмен.

По его словам, обмен открытка осуществляется между ним и омбудсманом России Татьяной Москальковой.

"Это новый подход, позволяющий понять, где находятся украинские военнопленные и живы ли они", — сказал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина фиксирует многочисленные случаи издевательств и убийств украинских военнопленных, которые являются военными преступлениями.