Майдан-3 — експерти повідомили про дату завершення нового ІПСО РФ
Нове російське ІПСО "Майдан-3" може добігти своєї кульмінації за тиждень. Наразі українські спецслужби активно протидіють намірам кремлівського режиму посіяти смуту серед українців.
Про це повідомив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов в ефірі телемарафону.
Чергове ІПСО РФ програло
За його словами, ця інформаційна кампанія спрямована на те, щоб розколоти українське суспільство і вкинути ті теми, які повинні розколювати:
"Кульмінація буде буквально за тиждень, компетентні органи протидіють. І так співпало, що заяви Ірини Фаріон з'явилися одночасно з розгортанням ворожої інформаційної кампанії", — сказав Попов.
Російське ІПСО Майдан-3 — що відомо
Як повідомляє online.ua, "Майдан-3" — нова російська інформатака, створена першим заступником керівника адміністрації президента Росії Сергієм Кірієнко, та одним з авторів проєкту "Новоросія" Владиславом Сурковим, яка повинна тривати протягом листопада-грудня 2023 року.
За даними джерел видання, кураторами ІПСО виступають директор ФСБ Олександр Бортніков та голова ГРУ Ігор Костюков. Метою ІПСО виступає дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв та конфліктів в Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.
Методика залишається традиційною для російських ІПСО — паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Однак, це наразі найдорожча російська інформаційна спецоперація проти України з 2014 року — її загальний бюджет сягнув півтора мільярда доларів.
Нагадаємо, що раніше в Росії поширили фейк про кількість загиблих воїнів Збройних сил України. Також ГУР заявляло, що ГРУ та ФСБ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони країни Рустема Умєрова.
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