Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Майдан-3 — експерти повідомили про дату завершення нового ІПСО РФ arrow

Майдан-3 — експерти повідомили про дату завершення нового ІПСО РФ

15 листопада 2023 21:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Майдан-3 — експерти повідомили про дату завершення нового ІПСО РФ
Російські фейки. Ілюстративне фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нове російське ІПСО "Майдан-3" може добігти своєї кульмінації за тиждень. Наразі українські спецслужби активно протидіють намірам кремлівського режиму посіяти смуту серед українців.

Про це повідомив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чергове ІПСО РФ програло

За його словами, ця інформаційна кампанія спрямована на те, щоб розколоти українське суспільство і вкинути ті теми, які повинні розколювати:

"Кульмінація буде буквально за тиждень, компетентні органи протидіють. І так співпало, що заяви Ірини Фаріон з'явилися одночасно з розгортанням ворожої інформаційної кампанії", — сказав Попов. 

Російське ІПСО Майдан-3 — що відомо

Як повідомляє online.ua, "Майдан-3" — нова російська інформатака, створена першим заступником керівника адміністрації президента Росії Сергієм Кірієнко, та одним з авторів проєкту "Новоросія" Владиславом Сурковим, яка повинна тривати протягом листопада-грудня 2023 року.

За даними джерел видання, кураторами ІПСО виступають директор ФСБ Олександр Бортніков та голова ГРУ Ігор Костюков. Метою ІПСО виступає дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв та конфліктів в Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.

Методика залишається традиційною для російських ІПСО — паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Однак, це наразі найдорожча російська інформаційна спецоперація проти України з 2014 року — її загальний бюджет сягнув півтора мільярда доларів.

Нагадаємо, що раніше в Росії поширили фейк про кількість загиблих воїнів Збройних сил України. Також ГУР заявляло, що ГРУ та ФСБ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони країни Рустема Умєрова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі