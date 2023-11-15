Майдан-3 — експерти повідомили про дату завершення нового ІПСО РФ

Російські фейки. Ілюстративне фото: агенція Reuters

Нове російське ІПСО "Майдан-3" може добігти своєї кульмінації за тиждень. Наразі українські спецслужби активно протидіють намірам кремлівського режиму посіяти смуту серед українців.

Про це повідомив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов в ефірі телемарафону.

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За його словами, ця інформаційна кампанія спрямована на те, щоб розколоти українське суспільство і вкинути ті теми, які повинні розколювати:

"Кульмінація буде буквально за тиждень, компетентні органи протидіють. І так співпало, що заяви Ірини Фаріон з'явилися одночасно з розгортанням ворожої інформаційної кампанії", — сказав Попов.

Російське ІПСО Майдан-3 — що відомо

Як повідомляє online.ua, "Майдан-3" — нова російська інформатака, створена першим заступником керівника адміністрації президента Росії Сергієм Кірієнко, та одним з авторів проєкту "Новоросія" Владиславом Сурковим, яка повинна тривати протягом листопада-грудня 2023 року.

За даними джерел видання, кураторами ІПСО виступають директор ФСБ Олександр Бортніков та голова ГРУ Ігор Костюков. Метою ІПСО виступає дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв та конфліктів в Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.

Методика залишається традиційною для російських ІПСО — паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Однак, це наразі найдорожча російська інформаційна спецоперація проти України з 2014 року — її загальний бюджет сягнув півтора мільярда доларів.

Нагадаємо, що раніше в Росії поширили фейк про кількість загиблих воїнів Збройних сил України. Також ГУР заявляло, що ГРУ та ФСБ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони країни Рустема Умєрова.