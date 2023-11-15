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Майдан-3 — эксперты сообщили о дате завершения нового ИПСО РФ

15 ноября 2023 21:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Майдан-3 — эксперты сообщили о дате завершения нового ИПСО РФ
Российские фейки. Иллюстративное фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новая российское ИПСО "Майдан-3" может добежать своей кульминации через неделю. Пока украинские спецслужбы активно противодействуют намерениям кремлевского режима посеять смуту среди украинцев.

Об этом сообщил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов в эфире телемарафона.

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По его словам, эта информационная кампания направлена на то, чтобы расколоть украинское общество и вбросить темы, которые должны раскалывать:

"Кульминация будет буквально через неделю, компетентные органы противодействуют. И так совпало, что заявления Ирины Фарион появились одновременно с развертыванием враждебной информационной кампании", — сказал Попов.

Российское ИПСО Майдан-3 - что известно

Как сообщает online.ua, "Майдан-3" — новая российская информатака, созданная первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, и одним из авторов проекта "Новороссия" Владиславом Сурковым, которая должна продолжаться в течении ноября-декабря 2023 года.

По данным источников издания, кураторами ИПСО выступают директор ФСБ Александр Бортников и глава ГРУ Игорь Костюков. Целью ИПСО выступает дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в Украине, а также влияние международной антипутинской коалиции.

Методика остается традиционной для российских ИПСО — паника, смута, искусственное стравливание политиков и военных. В то же время, это пока самая дорогая российская информационная спецоперация против Украины с 2014 года — ее общий бюджет составил полтора миллиарда долларов.

Напомним, ранее в России распространили фейк о количестве погибших воинов Вооруженных сил Украины. Также ГУР заявляло, что ГРУ и ФСБ подготовили информационную атаку против министра обороны страны Рустема Умерова.

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