У Генштабі назвали кількість бойових зіткнень з окупантами на фронті за минулу добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у понеділок, 26 серпня, розпочався 915 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби було зафіксовано 146 бойових зіткнень на фронті.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося чотири атаки росіян в районах Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу противник здійснив 15 штурмів наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутись неподалік семи різних населених пунктів. Основних зусиль окупанти докладали у районі Невського, де відбулося дев’ять штурмів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили сім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки та найактивніше — в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив сім атак поблизу Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка.

Майже половина атак окупантів відбулася у районі Новогродівки: населений пункт зазнав двох ударів некерованими авіаракетами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворожі сили здійснили 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі атакували українські позиції: отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. В районі Токарівки ворог скинув п'ять КАБів.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу