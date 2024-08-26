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Почти половина атак врага сосредоточена на одном направлении — утренняя сводка Генштаба

26 августа 2024 10:51
Евгения Брюховецкая - редактор
В Генштабе назвали количество боевых столкновений с оккупантами на фронте за минувшие сутки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в понедельник, 26 августа, начался 915-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки было зафиксировано 146 боевых столкновений на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло четыре атаки россиян в районах Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник совершил 15 штурмов наших позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться недалеко от семи разных населенных пунктов. Основные усилия оккупанты прилагали в районе Невского, где произошло девять штурмов.

На Северском направлении украинские защитники отразили семь штурмовых действий российских захватчиков возле Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки и активнее всего — в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил семь атак вблизи Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиново, Мариновка и Новогродовка.

Почти половина атак оккупантов произошла в районе Новогродовки: населенный пункт потерпел два удара неуправляемыми авиаракетами.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

На Времивском направлении вражеские силы совершили 10 штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды атаковали украинские позиции: получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. В районе Токаревки враг сбросил пять КАБов.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

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11:51 В Украине заработал закон о домашних работниках — ключевые изменения

11:47 Бизнес на боеприпасах — полиция задержала одессита

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