В Генштабе назвали количество боевых столкновений с оккупантами на фронте за минувшие сутки

Почти половина атак врага сосредоточена на одном направлении — утренняя сводка Генштаба
В Украине в понедельник, 26 августа, начался 915-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки было зафиксировано 146 боевых столкновений на фронте.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении произошло четыре атаки россиян в районах Липцов и Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки противник совершил 15 штурмов наших позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться недалеко от семи разных населенных пунктов. Основные усилия оккупанты прилагали в районе Невского, где произошло девять штурмов.
На Северском направлении украинские защитники отразили семь штурмовых действий российских захватчиков возле Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещеевки и активнее всего — в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил семь атак вблизи Нелиповки и Торецкая.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиново, Мариновка и Новогродовка.
Почти половина атак оккупантов произошла в районе Новогродовки: населенный пункт потерпел два удара неуправляемыми авиаракетами.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.
На Времивском направлении вражеские силы совершили 10 штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.
На Приднепровском направлении российские захватчики дважды атаковали украинские позиции: получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. В районе Токаревки враг сбросил пять КАБов.
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