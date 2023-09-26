Майже тисяча вогневих завдань: Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ та втрати окупантів за добу

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: Армія Inform

На Таврійському напрямку за останню добу артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 949 вогневих завдань. Як наслідок, окупанти зазнали колосальних втрат.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За словами Тарнавського, за останню добу артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 949 вогневих завдань. Як наслідок, втрати ворога склали 190 осіб (безповоротні — 62, поранені — 127, полон — 1).



Окрім того, знищено 35 одиниць військової техніки противника, зокрема:

один танк,

шість ББМ,

три артилерійські системи та міномети,

один РСЗВ,

15 БпЛА,

вісім одиниць автомобільної техніки,

одна одиниця спеціальної техніки.

Також знищено п'ять складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що росіяни продовжують намагатися просуватися поблизу Бахмута, але так і не зробили жодного прориву. Також загарбники безуспішно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки і намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Також нещодавно аналітики ISW розповіли, що російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зупинити контрнаступ України. Таким чином, він прагне повернути своїй армії ініціативу на фронті.