Почти тысяча огневых задач: Тарнавский рассказал об успехах ВСУ и потерях оккупантов в сутки

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: Армия Inform

На Таврическом направлении за последние сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 949 огневых задач. Как результат, оккупанты понесли колоссальные потери.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Читайте также:

Успехи ВСУ на Таврическом направлении 26 сентября

По словам Тарнавского, за последние сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 949 огневых задач. Как следствие, потери врага составили 190 человек (безвозвратные — 62, раненые — 127, плен — 1).



Кроме того, уничтожены 35 единиц военной техники противника, в частности:

один танк,

шесть ББМ,

три артиллерийские системы и минометы,

один РСЗО,

15 БпЛА,

восемь единиц автомобильной техники,

одна единица специальной техники.

Также уничтожены пять складов боеприпасов врага.

Напомним, недавно мы писали, что россияне продолжают пытаться продвигаться вблизи Бахмута, но так и не совершили ни одного прорыва. Также захватчики безуспешно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки и пытались отразить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

Также недавно аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление Украины. Таким образом, он стремится вернуть своей армии инициативу на фронте.