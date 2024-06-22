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Масована нічна атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

22 червня 2024 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Атака на Україну в ніч проти 22 червня - що відомо
Мобільна вогнева група. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили чергову масовану атаку на Україну. Для цього окупанти застосували ракети та безпілотники.

Скільки цілей було збито, повідомили Повітряні сили.

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Масована атака 22 червня

Вночі росіяни завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони Shahed.

Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
  • дві крилаті ракети "Іскандер-К";
  • чотири крилатих ракет "Калібр";
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed;

Під час протиповітряного бою захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей:

  • сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • чотири крилаті ракети "Калібр";
  • одну крилату ракету "Іскандер-К"; 
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed.
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Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську.

Також ми писали, що на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.

Крім того, енергетики повідомили про наслідки нічної масованої атаки на Україну.

безпілотники
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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