Атака на Україну в ніч проти 22 червня - що відомо

Масована нічна атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей
Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили чергову масовану атаку на Україну. Для цього окупанти застосували ракети та безпілотники.
Скільки цілей було збито, повідомили Повітряні сили.
Масована атака 22 червня
Вночі росіяни завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони Shahed.
Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
- дві крилаті ракети "Іскандер-К";
- чотири крилатих ракет "Калібр";
- 13 ударних БпЛА типу Shahed;
Під час протиповітряного бою захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей:
- сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
- чотири крилаті ракети "Калібр";
- одну крилату ракету "Іскандер-К";
- 13 ударних БпЛА типу Shahed.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську.
Також ми писали, що на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.
Крім того, енергетики повідомили про наслідки нічної масованої атаки на Україну.
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