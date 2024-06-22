Атака на Україну в ніч проти 22 червня - що відомо

Мобільна вогнева група. Фото: ЗСУ

Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили чергову масовану атаку на Україну. Для цього окупанти застосували ракети та безпілотники.

Скільки цілей було збито, повідомили Повітряні сили.

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Масована атака 22 червня

Вночі росіяни завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони Shahed.

Загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

дві крилаті ракети "Іскандер-К";

чотири крилатих ракет "Калібр";

13 ударних БпЛА типу Shahed;

Під час протиповітряного бою захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

чотири крилаті ракети "Калібр";

одну крилату ракету "Іскандер-К";

13 ударних БпЛА типу Shahed.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури в Івано-Франківську.

Також ми писали, що на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.