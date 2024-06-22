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Массированная ночная атака на Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей

22 июня 2024 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака на Украину в ночь на 22 июня - что известно
Мобильная огневая группа. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на субботу, 22 июня, совершили очередную массированную атаку на Украину. Для этого оккупанты применили ракеты и беспилотники.

Сколько целей было сбито, сообщили Воздушные силы.

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Ночью россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны Shahed.

Всего враг применил 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА:

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС;
  • две крылатые ракеты "Искандер-К";
  • четыре крылатых ракет "Калибр";
  • 13 ударных БпЛА типа Shahed;

Во время противовоздушного боя защитникам удалось сбить 25 воздушных целей:

  • семь крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • четыре крылатых ракеты "Калибр";
  • одну крылатую ракету "Искандер-К";
  • 13 ударных БпЛА типа Shahed.
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Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске.

Также мы писали, что на Львовщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего разгорелся пожар.

Кроме того, энергетики сообщили о последствиях ночной массированной атаки на Украину.

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ПВО
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война в Украине
ракетный удар

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