Атака на Украину в ночь на 22 июня - что известно

Массированная ночная атака на Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей
Российские войска в ночь на субботу, 22 июня, совершили очередную массированную атаку на Украину. Для этого оккупанты применили ракеты и беспилотники.
Сколько целей было сбито, сообщили Воздушные силы.
Массированная атака 22 июня
Ночью россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны Shahed.
Всего враг применил 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА:
- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС;
- две крылатые ракеты "Искандер-К";
- четыре крылатых ракет "Калибр";
- 13 ударных БпЛА типа Shahed;
Во время противовоздушного боя защитникам удалось сбить 25 воздушных целей:
- семь крылатых ракет Х-101/Х-555;
- четыре крылатых ракеты "Калибр";
- одну крылатую ракету "Искандер-К";
- 13 ударных БпЛА типа Shahed.
Напомним, в результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры в Ивано-Франковске.
Также мы писали, что на Львовщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего разгорелся пожар.
Кроме того, энергетики сообщили о последствиях ночной массированной атаки на Украину.
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