Росія атакувала Івано-Франківськ ракетами, є пошкодження

Вночі в Івано-Франківську лунали вибухи — мер міста показав фото руйнівних наслідків
Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили ракетну атаку на Івано-Франківськ. Внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Telegram.
Атака на Івано-Франківськ 22 червня
"На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях містян.
Як зазначив Марцінків, компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківськ дві вулиці зазнали пошкоджень — Берегова і Карпатська.
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