Росія атакувала Івано-Франківськ ракетами, є пошкодження

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Марцінків

Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили ракетну атаку на Івано-Франківськ. Внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Telegram.

Читайте також:

Атака на Івано-Франківськ 22 червня

"На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях містян.

Як зазначив Марцінків, компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі.

Скриншот допису Марцінківа

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківськ дві вулиці зазнали пошкоджень — Берегова і Карпатська.

Також ми писали, що на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.