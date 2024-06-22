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Вночі в Івано-Франківську лунали вибухи — мер міста показав фото руйнівних наслідків

22 червня 2024 07:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія атакувала Івано-Франківськ ракетами, є пошкодження
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Марцінків
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили ракетну атаку на Івано-Франківськ. Внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Telegram.

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Атака на Івано-Франківськ 22 червня

"На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях містян. 

Як зазначив Марцінків, компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі. 

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Скриншот допису Марцінківа

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківськ дві вулиці зазнали пошкоджень — Берегова і Карпатська.

Також ми писали, що на Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.

Івано-Франківськ
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ракетний удар

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